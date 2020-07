IL SIMBOLO

VENEZIA Non correrà più il rischio di essere spostata dal vento in burrasca nè tantomeno di volare in acqua come era accaduto la terribile notte del 12 novembre scorso quando, trascinata da raffiche a 100 chilometri all'ora, era sprofondata nel Canale della Giudecca. Da ieri mattina, infatti, l'edicola di Walter Mutti è ben ancorata a terra con perni in acciaio inox, non invasivi e invisibili perché posti sotto il chiosco. Al riposizionamento in sicurezza ci hanno pensato gli operai della fabbrica-officina Bacciolo Gelsomino di Cavallino-Treporti che, ultimato il restauro, hanno trasportato l'edicola fino alle Zattere a bordo di un pontone.

«Non abbiamo richiesto l'autorizzazione alla Soprintendenza per ancorare l'edicola, non ce n'era bisogno - ha puntualizzato l'architetto che ha curato il restauro, Giovanni Leone - anzitutto perché l'edicola di Mutti prima del rifacimento della pavimentazione delle Zattere era già ancorata al suolo e soltanto in un secondo momento, una volta concluso il restauro del selciato, era stata rimessa al suo posto senza perni a terra. In secondo luogo si tratta di un ancoraggio soft, meno invasivo del precedente e quindi non soggetto all'approvazione della Soprintendenza perché non visibile dall'esterno e realizzato senza uso di cemento puro».

Per fissare a terra l'edicola sono stati utilizzati quattro perni avvitati nel terreno naturale e sigillati in alto con sabbia e cemento, un intervento quindi non invasivo nel sottosuolo, concordato con il Comune ed Insula.

Un prototipo anche pr le altre edicole, alle prese con i medesimi problemi di quella di Mutti. Più volte infatti gli edicolanti hanno protestato per il divieto a fissare i propri chioschi a terra. Ora, con questo sistema adottato dall'architetto Leone e autorizzato dalla Soprintendenza, il problema è superato. Con un dettaglio non da poco: inizialmente il piano di rifacimento delle Zattere anni fa prevedeva la predisposizione per il fissaggio dell'edicola. Poi però non si era proceduto alla realizzazione: una dimenticanza che è costata cara a Mutti.

«Ancorata o meno per me non cambia nulla dal punto di vista delle spese - ha puntualizzato l'edicolante - Infatti la Cosap, la tassa per l'occupazione del suolo pubblico, l'ho sempre pagata».

Tra restauro, trasporto e riposizionamento, la rinascita dell'edicola come era e dove era è costata circa 50mila euro (Iva esclusa), in parte reperiti grazie alla raccolta fondi lanciata sulla piattaforma GoFoundMe che ha fruttato 28mila euro. Ma la solidarietà non si è fermata lì, infatti don Andrea, parroco dei Gesuati, ha concesso a Mutti, a titolo gratuito, già dallo scorso 17 dicembre, di lavorare in uno spazio di proprietà della parrocchia, a pochi metri da dove era la sua edicola. Alla vicenda di Walter si è interessato anche il premier Giuseppe Conte che ha incontrato l'edicolante una prima volta il 14 novembre in prefettura e poi ai Giardini Reali a San Marco lo scorso 10 luglio in occasione della visita al Mose e a Pellestrina. «Devo ringraziare davvero tutti, tra un paio di settimane, non appena sarà allacciata la corrente elettrica, tornerò a lavorare in edicola. Quel giorno vi aspetto tutti per una bicchierata», ha detto ieri Walter mentre con gli occhi lucidi di commozione osservava la gru che, con movimenti lenti e precisi, riposizionava l'edicola esattamente dove era prima di essere scaraventata in acqua. «Il restauro è stato abbastanza laborioso - ha aggiunto l'architetto Leone - la struttura (23 quintali) era stata in parte deformata dalle fasce utilizzate dai vigili del fuoco al momento del ripescaggio. Per ripristinarla è stata prima smantellata, poi sabbiata per togliere la vernice, quindi sono state integrate le parti rotte o mancanti. Dopo la verniciatura, l'edicola è stata ricomposta in attesa di essere trasportata a Venezia». Tra i curiosi e gli amici presenti ieri mattina alle Zattere, anche il produttore e regista di SuperQuark, Marco Visalberghi, in città per realizzare un documentario per il National Geografic sulla storia della laguna di Venezia e le sue prospettive future: «Mi prenoto per acquistare la prima copia di giornale che sarà venduta in edicola», ha detto sorridendo Visalberghi.

Claudia Meschini

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA