IL SIMBOLO VENEZIA Abbattuta dal vento di scirocco e di bora, trascinata in canale

IL SIMBOLOVENEZIA Abbattuta dal vento di scirocco e di bora, trascinata in canale dalle onde dell'Aqua Granda, l'edicola alle Zattere di Walter Mutti è diventata a suo modo un simbolo del giorno più difficile per Venezia. Tanto che ieri pomeriggio una squadra di sommozzatori dei vigili del fuoco ha lavorato per alcune ore nelle acque del canale della Giudecca alla ricerca - sul fondale - del chiosco di Mutti.Al momento senza trovare alcuna traccia dell'edicola, ma i lavori di ricerca e (solo in caso di esito positivo) di recupero...