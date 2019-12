IL SIMBOLO BURANO «In quei momenti ho avuto paura, l'acqua sembrava non

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IL SIMBOLOBURANO «In quei momenti ho avuto paura, l'acqua sembrava non volersi fermare mai. Ma sono sempre rimasta fiduciosa che tutto si sarebbe risolto». Nella sua vita non ha mai mollato. E così ha fatto anche un mese fa, quando l'acqua alta ha allagato la sua casa. Lei per tutti è Enza, ma il suo vero nome è Nerina Memo, come sottolinea con decisione a chiunque.All'età di 92 anni, lo scorso 12 novembre ha dovuto fare i conti con l'acqua alta che nella sua abitazione di Burano, dove vive sola al piano terra, è arrivata ad un livello...