Il silenzio dei centri sociali veneziani Ma il Gramigna di Padova è solidale

VENEZIA Santa Marta è divisa tra pro e contro. C'è chi sceglie di schierarsi a difesa degli occupanti, e chi invece esulta per lo sgombero. «Alla fine non davano fastidio a nessuno questi ragazzi - commenta una donna - Avevano recuperato uno spazio, l'avevano riportato in vita. Prima era abbandonato e rischiava di finire nel degrado». L'ago della bilancia, però, va detto pende molto di più tra i contro. Tirano un sospiro di sollievo, in particolare, alcuni residenti della calle di fronte alla fondamenta de le Terese. «Musica alta a...