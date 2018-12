Il Silb: «Siamo per la sicurezza, lunedì riunione con i gestori»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

JESOLO L'attenzione per il rispetto delle regole sarà ai massimi livelli. Ad assicurarlo è Giancarlo Vianello, presidente provinciale del Silb, il sindacato dei locali da ballo che però, di fronte ai controlli annunciati dalla Prefettura, non nasconde una certa preoccupazione. Anche perché in caso di infrazioni le conseguenze rischiano di essere pesantissime e immediate, con chiusure dei locali anche per un mese. Dopo la tragedia di Corinaldo si alza il livello di attenzione, anche nei locali del litorale che riapriranno i battenti per le...