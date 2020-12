La pandemia sta causando gravi danni al settore calzaturiero. E il distretto della Riviera, aziende e rappresentanti dei lav oratori, si sta muovendo per tentare di uscire dalla crisiSi è tenuto l'altro ieri un incontro di confronto tra l'assessore regionale al Lavoro Elena Donazzan, supportata dall'Unità di crisi aziendali della Regione del Veneto, e le parti sindacali regionali del settore del distretto del calzaturiero della Riviera del Brenta.

«La riunione - si legge in una nota - è servita a fare il punto della situazione rispetto ad un settore che sta vivendo una profonda crisi legata alla pandemia e alla drastica riduzione dei consumi soprattutto per quanto riguarda i beni di lusso. Le conseguenze della pandemia ora stanno mettendo a rischio la tenuta dell'intero distretto del calzaturiero che necessita di sostegno».

«In considerazione di tutto ciò - conclude la nota - la Regione ha dato disponibilità all'apertura di un tavolo di confronto e raccordo con le organizzazioni sindacali, le imprese, le associazioni di rappresentanza datoriale, i soggetti istituzionali e del mondo della conoscenza e del sapere per salvaguardare un tessuto produttivo fatto da grandi case, marchi storici della Riviera del Brenta e di aziende che lavorano per conto terzi».

