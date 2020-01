Il sessanta per cento della pavimentazione della Basilica di San Marco è da sostituire e da rifare a causa dell'acqua alta che ha attanagliato Venezia da inizio novembre fino a Natale. «L'acqua non se n'è mai andata e fatta eccezione per l'altare maggiore, tutta la pavimentazione è stata sommersa - ammette Carlo Alberto Tesserin, Primo Procuratore di San Marco che nei giorni scorsi ha portato a termine l'ennesimo sopralluogo - Quasi il 60% sarà da sostituire e ci vorranno anni per completare i lavori. L'acqua salsa ha corroso il massetto causando il distacco della pavimentazione» in marmo. Il primo esempio si aveva avuto con il mosaico pavimentale del pavone risalente al XIII secolo, prima vittima dell'acqua alta del 12 novembre. In pratica è quello che succede anche per i mosaici sulle pareti e sulla volta, con il sale che si fa largo tra le tessere e le fa saltare. C'è poi il capitolo della cripta della Basilica, sommersa dall'acqua entrata dalle finestre, anch'esse divelte. «Dobbiamo ancora far bene la conta della cripta - ammette Tesserin - Intanto è da rimontare le finestre uguali a com'erano prima, poi inizieranno i sopralluoghi». Questo mentre la Procuratoria studia una barriera in cristallo alta due metri attorno a San Marco.

