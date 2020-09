IL SERVIZIO

TREVISO Quanto il benessere psicologico sia stato messo a dura prova nell'ultimo periodo lo dimostra numero verde regionale per l'emergenza psicologica. In quattro mesi dallo scoppio della pandemia il servizio Inoltre ha ricevuto circa quattromila chiamate, poco meno di un quarto delle quali provenienti dalla Marca. Il Comune ora lancia un'iniziativa che parte domani per offrire supporto a tutti coloro che sentano il bisogno. «Durante il lockdown la preoccupazione di chi chiedeva aiuto ovviamente era soprattutto per la situazione sanitaria. Ora riguarda l'aspetto economico e il rischio di perdere il lavoro, le difficoltà per i figli che vanno a scuola, la possibile nuova ondata del virus, che spaventa specialmente le categorie fragili», spiega Emilia Laugelli, responsabile dello sportello istituito in seguito alla catena di suicidi di piccoli imprenditori all'indomani della crisi del 2008.

IL PROGETTO COMUNALE

È solo uno dei segnali delle ricadute dell'epidemia da coronavirus anche a livello psicologico: il timore dell'infezione, le notizie di persone, spesso anche familiari e conoscenti, ammalate o decedute, l'isolamento o, al contrario, la convivenza forzata imposti dalle norme anticontagio, hanno innalzato i livelli di stress e peggiorato lo stato di chi già viveva un disagio o semplicemente una condizione di maggiore debolezza psichica. Con questa consapevolezza, il Comune si è fatto capofila di un progetto pilota per un'assistenza psicologica diffusa e di prossimità: Treviso con Te, così è stata battezzata l'iniziativa, metterà in campo cinque professionisti per consulenze gratuite in altrettante sedi sparse per la città. «Gli psicologi incontreranno la persona in uno o più incontri, valuteranno il tipo di bisogno e, nel caso, la orienteranno al servizio più adeguato, sia questo un sostegno specialistico oppure un supporto sociale, inviandola ad esempio ad una delle realtà presenti nel territorio» spiega l'assessore alle politiche sociali Gloria Tessarolo, ricordando come anche i suoi uffici in questo periodo abbiamo visto aumentare sensibilmente le richieste di aiuto.

ORARI E STRUTTURE

L'accesso al servizio, come detto, è gratuito e avverrà esclusivamente su appuntamento telefonico: l'utente potrà chiamare il numero verde 800939844, il lunedì e il mercoledì dalle 9 alle 12, e fissare un colloquio in una delle cinque sedi individuate in città: l'ex circoscrizione C in via del Galletto (Nord), lo Spazio Famiglia Spazio Donna in via Alzaia (Est), la biblioteca di Sant'Antonino (Sud), Villa Letizia (Ovest). Per il centro storico invece è il consultorio Centro della famiglia che ha dato la disponibilità del proprio quartier generale in via San Nicolò. «Vogliamo andare verso i bisogni delle persone, lavorando sulla prevenzione e sulla promozione conferma Adriano Bordignon, direttore del Centro della famiglia. Alcuni disagi tendono ad essere lasciati in secondo piano, ma sono ferite che rimangono e devono essere fatte emergere».

LE FINALITÀ

L'obiettivo, infatti, è cogliere la zona grigia che attualmente, come ricorda Maurizio Sforzi, dell'Ulss 2, sfugge ai medici di base, oberati di lavoro per il Covid, e, al tempo, stesso non rientra ancora nella competenza della psichiatria. E soprattutto intercettarla prima che i problemi degenerino in vere e proprie patologie di salute mentale. Questa visione innovativa, insieme all'aver messo in rete molteplici soggetti, fa di Treviso con Te un esempio da estendere e l'Ordine degli psicologi del Veneto, come confermato per bocca del presidente Luca Pezzullo, è pronto a portarlo all'attenzione della categoria nazionale. Il progetto partirà domani, primo ottobre, e avrà durata annuale, dopodiché verrà tratto un primo bilancio. Per il sindaco Mario Conte è comunque una delle iniziative di cui andare più fiero: «Una delle mie maggiori preoccupazioni è proprio legata alle difficoltà psicologiche della nostra comunità» ha commentato.

Mattia Zanardo

