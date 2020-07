IL SERVIZIO

TREVISO Adesso è possibile prenotare online il prelievo del sangue in tutte le sedi dell'Usl della Marca. La sperimentazione era partita nei distretti di Pieve di Soligo e di Asolo. E da oggi è attiva anche per quello di Treviso. È possibile prenotare l'esame nelle sedi di borgo Cavalli a Treviso, Mogliano, Padernello, Quinto, San Biagio di Callalta, Breda, Oderzo, Preganziol, Roncade, Villorba, Casale sul Sile, Ponzano, Ponte di Piave e San Polo di Piave. Per prendere l'appuntamento attraverso internet è sufficiente accedere al sito dell'Usl della Marca. L'indirizzo esatto è www.aulss2.veneto.it/prelievi. Dopo l'emergenza coronavirus l'accesso ai punti prelievo è consentito solamente su prenotazione. Il sistema online consente di prenotare nella prima data utile in cui ci siano posti a disposizione. «Con la prenotazione telematica estesa a tutta l'Usl sottolinea Francesco Benazzi, direttore generale dell'azienda sanitaria trevigiana andremo a ridurre i tempi di attesa per l'utente e il numero di chiamate al Cup». Il servizio Prenota il turno permette di fissare online l'appuntamento per effettuare esami di laboratorio così come per consegnare campioni biologici: l'utente può scegliere la sede, il giorno e l'ora del prelievo. Fatto questo, il giorno stabilito potrà accedere direttamente alla sede del punto prelievi prenotato. Basta presentarsi all'accettazione con un anticipo di al massimo cinque minuti rispetto all'orario della prenotazione. Il giorno del prelievo l'utente dovrà esibire il messaggino ricevuto sul telefono come conferma, che ricapitola il codice di prenotazione, la data e l'orario prescelto. «La prenotazione online rappresenta la modalità più veloce, comoda e sicura per scegliere sede, giorno e ora in cui effettuare il prelievo sottolineano dall'azienda sanitaria è un sistema innovativo che permette di risparmiare tempo ed evitare possibili code e attese». La sperimentazione nei distretti di Pieve di Soligo e di Asolo è andata bene. «In alcuni punti prelievo abbiamo raggiunto il 75 per cento delle prenotazioni online sul totale degli accessi evidenzia Annamaria Tomasella, direttore amministrativo dell'Usl trevigiana è un dato che esprime come gli utenti stiano apprezzando il servizio». In alternativa resta sempre valida la modalità di prenotazione telefonica. (M.Fav.)

