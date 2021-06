Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

IN PRIMA LINEABELLUNO Aperto da qualche settimana al San Martino di Belluno, funziona già a pieno regime il nuovo ambulatorio dedicato alle vaccinazioni covid per i pazienti più fragili: vaccinate già 130 persone con patologie di base che richiedevano un controllo pre e post vaccino più accurato di quello a cui normalmente vengono sottoposti. Il servizio speciale, fortemente voluto dal primario di Malattie Infettive, Renzo Scaggiante per...