IL RAPPORTO

VENEZIA Sono 4.206 le persone seguite dai SerD, Servizio contro le Dipendenze patologiche, sul territorio dell'Ulss 3 Serenissima. Si tratta di persone con problemi di droga, alcolismo, gioco d'azzardo, tabagismo, disturbi del comportamento alimentare e altre problematiche che necessitano di essere seguite dai sanitari. Di loro, 1.296 provengono da Mestre e terraferma veneziana, 1.047 dal miranese, 827 dall'area di Dolo, 630 dal centro storico di Venezia e 406 da Chioggia. Il tasso di prevalenza è di 50,53 casi ogni 10mila residenti per quanto riguarda gli adulti tossicodipendenti; 48,37 per gli under 26 con dipendenze; 20,38 per gli alcolisti; 4,96 per i giocatori d'azzardo e 3,92 per i tabagisti. Numeri importanti, anche in considerazione del fatto che la nostra azienda sanitaria si articola geograficamente in realtà diverse, afferma il direttore dell'Unità operativa Alessandro Pani commentando i dati dell'Osservatorio locale sulle Dipendenze patologiche che mette insieme le cinque sedi dei SerD, gli Enti gestori delle Comunità terapeutiche per tossicodipendenti Comunità di Venezia, CoGeS Don Lorenzo Milani, Emmaus-Opera Santa Maria della Carità, Cooperativa Olivotti e i rappresentanti dell'Unità Operativa Lavoro di Prossimità del Comune di Venezia. L'emergenza sanitaria da Covid ha impattato non poco sulla presa in carico e le attività di cura e accompagnamento messi in campo, spingendo i servizi e gli operatori a sperimentare nuove modalità operative anche on line e dunque in contatto da remoto coi pazienti con l'ausilio della tecnologia. Sul fronte droghe, spiega Pani, dopo il 2017 nerissimo, a causa del dilagare dell'eroina gialla, abbiamo svolto un lavoro molto impegnativo che ci ha permesso di contenere i casi di overdose. Preoccupa, come si legge nel report del 2020, la circostanza che Mestre sia diventata un importante punto di smercio e di consumo per le sostanze, con i sequestri in provincia che sono pari a circa il 5% del totale nazionale e per l'attrattività verso i non residenti. L'età media di primo contatto con le droghe si è abbassata a 14 anni continua Pani , in considerazione del fatto che la cannabis, in particolare, è più alla portata sia dal punto di vista della disponibilità che del costo. In parallelo si registra una maggior diffusione della cocaina tra gli adulti. Lavoreremo in stretta collaborazione con il Laboratorio di Tossicologia e tutta la rete dei soggetti dell'Osservatorio, per fare in modo d'intercettare eventuali nuovi sostanze, anche di taglio, che dovessero imporsi sul mercato creando nuovi fronti d'allerta. Il lockdown nella primavera di due anni fa ha rivoluzionato le terapie, impedendo gli incontri e il blocco di numerosi percorsi di cura e riabilitazione. Tutte le attività laboratoriali, ad esempio, sono state sospese; sono diminuiti gli accessi ai servizi di bassa soglia; gli inserimenti in comunità sono stati più difficili; le situazioni di criticità in ambito familiare sono peggiorate. Ha fatto da contraltare il ricorso a una maggiore sinergia tra centri e all'impiego dei computer e degli smartphone. Paradossalmente, le restrizioni in casa hanno sortito un effetto positivo soprattutto nel gioco d'azzardo: infatti, l'impossibilità di andare al bar a scommettere sulle macchinette, giusto per dirne una, ha fatto in modo che gli scommettitori limitassero il comportamento che perpetua la dipendenza, fermo restando osserva Pani che si tratterà di capire qual è stato il ricorso al gioco on line che però, da una prima impressione, non pare essere stato così significativo».

