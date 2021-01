IL SERVIZIO

BELLUNO A scuola di neve e valanghe: il polo specialistico di Auronzo di Cadore dei carabinieri forestali ha formato 10 nuovi Osservatori Meteomont che andranno in tutta Italia. Nell'arco di dieci giorni i corsisti hanno acquisito le necessarie competenze per poter operare con efficienza e professionalità: i neo-promossi osservatori andranno a potenziare l'organico dei numerosi reparti Meteomont già operativi su tutto il territorio nazionale in ambito montano. Gli osservatori meteonivometrici sono carabinieri forestali altamente qualificati, che effettuano i rilievi sul manto nevoso. Oltre alle osservazioni sulle condizioni meteo, misurano la temperatura minima e massima degli strati di neve, l'intensità e la velocità del vento e la direzione. Poi calcolano la neve caduta nelle ultime 24 ore e misurano la neve presente sul suolo. Ogni giorno viene emesso il bollettino, pubblicato sul sito Meteomont.org che è un servizio gratuito, disponibile per tutti.

LA SICUREZZA

«Le recenti abbondanti nevicate - spiegano con una nota dal Centro carabinieri addestramento alpino Distaccamento di Auronzo - hanno riportato l'attenzione sull'importanza della prioritaria verifica delle condizioni di sicurezza nella pratica non solo dello scialpinismo e di altre attività alpinistiche in ambiente invernale. Sono già molti gli incidenti verificatisi dall'inizio dell'anno: spesso l'inesperienza nel saper interpretare lo stato del manto nevoso e le sue insidie o l'eccessiva sicurezza nelle proprie capacità possono indurre a sottovalutare i pericoli della neve. In tale contesto il Servizio Meteomont dei carabinieri rappresenta un fondamentale elemento di sicurezza per i frequentatori della montagna ai quali offre un aggiornato supporto informativo inerente le condizioni nivologiche connesse al pericolo valanghe. Un'attività già avviata nel lontano 1954 attraverso il disciolto corpo forestale dello Stato, oggi confluito nell'Arma». Tutti i dati rilevati, oltre ad essere analizzati per la redazione del bollettino valanghe, vengono trasmessi quotidianamente al Centro Valanghe di Arabba, ai servizi di Protezione Civile regionali e nazionali, nonché alla Banca Dati Europea Neve e Valanghe (EAWS).

IL CORSO

Quest'anno il corso per osservatori Meteomont si è svolto dall'11 al 22 gennaio al Distaccamento di Auronzo di Cadore del Centro Carabinieri Addestramento Alpino di Selva di Val Gardena. I dieci carabinieri forestali hanno operato, sotto l'esperta guida del tenente colonnello, Vincenzo Romeo, responsabile nazionale del servizio Meteomont, e con un qualificato staff di esperti istruttori: i marescialli Tino Frasca, Gianandrea Lorenzoni, Luca Armellini, gli appuntati Massimo Giandomenico, Chiara De Lucia. «Il corso - conclude la nota - è stato un importante banco di prova per il Distaccamento di Auronzo, che, sotto la guida del maggiore Alberto Veronese, mira a diventare un affermato polo specialistico per la formazione dei carabinieri non solo nel delicato settore Meteomont ma anche per ogni altra attività operativa connessa al servizio di istituto in ambiente montano». (D.D.D.)

