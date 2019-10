«Il servizio-ambulanza andrà avanti»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IL CASOBELLUNO Nessuno toglierà al Comelico la sua ambulanza. «La popolazione può stare tranquilla, noi vogliamo portare avanti il servizio». A dirlo è il comandante provinciale dei vigili del fuoco, Girolamo Bentivoglio Fiandra. Dunque la tradizione lunga trent'anni proseguirà: anche in futuro i vigili del distaccamento di Santo Stefano saliranno a bordo dell'ambulanza come hanno fatto finora, per prestare soccorso alla comunità. Ma chiedono più personale e più fondi. Il nodo, oggi, sta tutto qui. Ieri, all'interno di una conferenza...