FOSSALTA DI PIAVE

Cinquecento euro in più in busta paga per due mesi. Un bonus molto interessante in tempo di crisi, oltretutto erogato nel periodo del contagio. Si tratta del premio assegnato dall'azienda vinicola Botter di Fossalta a un centinaio di dipendenti del reparto produttivo: 500 euro netti in busta paga come bonus straordinario per il senso di responsabilità dimostrato in un momento di estrema difficoltà, lavorando nei mesi di marzo e di aprile. Il presidente della società Alessandro Botter spiega che «l'azienda non si è mai fermata durante l'emergenza. I dipendenti hanno continuato a lavorare per cui abbiamo assegnato loro un riconoscimento, per non avere abbandonato l'azienda in un momento di difficoltà. In più è stata sottoscritta una polizza assicurativa covid a tutti». La presenza del virus ha rallentato l'attività produttiva? «Circa l'80% della nostra produzione è destinato alla grande distribuzione, per lo più all'estero in Germania e Stati Uniti, per cui abbiamo risentito meno di altri settori. Lo stop maggiore si è fatto sentire nell'ambito Horeca che comprende hotel, ristoranti e bar, ancora di fatto fermi. Certo anche nel nostro comparto c'è qualche incertezza negli ordini da parte dei clienti, non è più la stessa programmazione che veniva adottata fino a qualche mese fa. L'azienda è solida, per fortuna nel contesto generale non possiamo lamentarci più di tanto».

Alla Botter in maniera preventiva sono stati adottati dei protocolli di sicurezza e forme di lavoro da casa. «Ci siamo adattati continua è stato necessario riorganizzare le varie fasi della produzione, renderle sicure in base alle nuove regole dovute al contagio, con metà dei cinquanta dipendenti degli uffici che lavorano da casa, ossia coloro che erano in grado di farlo. Non siamo dovuti ricorrere alla cassintegrazione, abbiamo turnato i lavoratori con le ferie, anche per evitare che fossero troppo vicini negli stabilimenti. Assieme alle associazioni sindacali, inoltre, è stato creato subito il comitato dedicato all'emergenza. Abbiamo distribuito tutti i dispositivi di protezione individuale e sono state adottate tutte le cautele per rendere sicuro il posto di lavoro: ognuno assicura la pulizia della propria postazione durante il turno e con cadenza settimanale alcune ditte specializzate sanificano le strutture dell'azienda. Nella prima settimana dall'emergenza sono stati compiuti anche dei controlli da parte dello Spisal, il Servizio di prevenzione igiene sicurezza negli ambienti di lavoro del'Ulss 4». Oltre che l'incentivo nel complesso di 100mila euro suddivisi tra i dipendenti la famiglia Botter ne ha devoluti altrettanti nel conto corrente attivato dalla Regione.

Davide De Bortoli

