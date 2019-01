Il self check-in a Venezia e Mestre Box per chiavi e bagagli a tutte le ore

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

LA NOVITA'VENEZIA Dopo Firenze, Milano, Roma, Torino, Como, La Spezia e Cagliari arriva anche a Venezia (in Rio Terà San Leonardo) e a Mestre (in via Piave) Keesy, il primo sistema al mondo di self check-in completamente automatizzato per gestire in modo semplice e sicuro l'accesso degli ospiti e tutta la burocrazia del check-in. L'idea è venuta nel 2016 a un imprenditore fiorentino, Patrizio Donnini, che gestiva i suoi tre appartamenti, non senza difficoltà per i check-in. «Non è facile ospitare chi è sempre in movimento spiega Donnini...