TRASPORTIUDINE (cdm) Al secondo giorno ufficiale di scuola, dopo tutte le attenzioni per varare un piano trasporti robusto, in linea con le nuove esigenze legate al covid, ci ha messo lo zampino il meteo (secondo Ferrovie) con un temporale che ha fatto imbizzarrire i sistemi, causando problemi a due convogli in rapida successione e pure al sistema controllo marcia treno (Scmt). Ma i pendolari accusano ancora una volta la disorganizzazione di...