VENEZIA Il santino del candidato di origini bengalesi è scritto solo nella sua lingua madre? Maurizio Crovato, consigliere comunale fucsia uscente lo nota e lo pubblica su Facebook con la dicitura Abdul de Cannaregio e si scatena l'inferno. In poche ore un centinaio di commenti. Si va dal si vergogni al più pacato non me l'aspettavo da uno come te. Il candidato in questione è Abdul Humayun, in lizza per il Pd che non si sarebbe mai aspettato tanta notorietà. In realtà, si tratta di una persona già molto inserita nel tessuto sociale di Marghera e fa parte anche dei volontari della Protezione civile.

Per Crovato è però una questione di principio, secondo lui i dem farebbero leva sul politicamente corretto per raccogliere voti in più. «Il problema è - dice - perché il santino non è scritto anche in italiano? Evidentemente perché non c'è gente che sa bene l'italiano e si cerca di sfruttare, come accadde in un episodio a Porto Marghera, in occasione delle Primarie 2007 di cui io fui testimone».

In tanti hanno chiesto a Crovato di rimuovere il post perché per loro aveva un vago sapore di razzismo. Ma Crovato non ha rinunciato e ribatte: «È peggio chi sfrutta la gente per ottenere qualche voto oppure chi denuncia queste cose?».

