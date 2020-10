IN OSPEDALE

FELTRE Da mercoledì l'ospedale Santa Maria del Prato è disponibile ad ospitare, al quarto piano, eventuali pazienti covid dato che i numeri del contagio salgono. Martedì sera, intanto, sono stati rivissuti i momenti dell'emergenza durante l'incontro voluto dal dottor Giacomo Longo presidente del Rotary Club feltrino. Relatori della serata erano il direttore medico dell'ospedale, Marianna Lorenzoni e il neo direttore di Medicina legale, Matteo Sponga. Un appello a non sottovalutare il rischio di una seconda ondata è venuto dal direttore sanitario dell Ulss 1 Dolomiti, Giovanni Pittoni, che rassicura sul fatto che ora si conoscono maggiormente farmaci e conseguenze del Sars Cov 2 che dal 28 febbraio ha iniziato ad espandersi anche in provincia. È scattato un vero lavoro di squadra, come ha sottolineato anche il sindaco Paolo Perenzin: ricorda come nei consigli comunali maggioranza e opposizione abbiano preso decisioni all'unanimità nell'ottica di collaborare responsabilmente per uscire dalla crisi, grazie anche al sostegno delle forze dell'ordine e di molti cittadini volontari.

IL 31 GENNAIO 2020

La ricostruzione di questi drammatici mesi ha evidenziato come dal 31 gennaio si fosse entrati in stato di emergenza sanitaria che ha portato ad individuare i rischi e a contenere i contagi in un ambiente sanitario molto frequentato - come ha precisato il dottor Sponga - tra pazienti, visitatori, Rianimazione aperta, mostre e convegni. Poi la Lorenzoni ha snocciolato i tanti provvedimenti presi dalla istituzione di un doppio Pronto Soccorso (uno dedicato solo al covid, tutt'ora aperto) al laboratorio per effettuare tamponi, al presidio degli ingressi in ospedale, alla disposizione di manuali di protezione per gli operatori sanitari che lavoravano senza tregua, alla chiusura dei reparti di Medicina e Geriatria per i contagi di inizio marzo, alla creazione di squadre di sanificazione h24, al lockdown sanitario, ai traslochi di interi reparti e apparecchiature, alla realizzazione di un reparto covid al 4 piano gestito dal dottor Stefano Calabro e Livio Simioni.

LE LISTE D'ATTESA

Poi da metà aprile si decide di indirizzare i positivi al San Martino di Belluno per rendere Feltre un ospedale covid free, funzionale a mantenere in provincia la piena operatività nel fronteggiare le malattie acute e croniche. Invece le visite e gli esami procrastinabili sono stati sospesi fino a giugno ed ora sono state svuotate le liste di attesa congelate. E ancora sono state messe in piedi squadre per il tracciamento dei contatti e dei possibili contagi grazie alla collaborazione del dottor Massimo Ballotta, create mailing list con i medici di base per aggiornarli in base a ordinanze ministeriali e regionali che a volte si sovrapponevano o erano in contraddizione nei momenti di massima emergenza. Il padiglione Gaggia ha ospitato i malati provenienti dalla case di riposo. Il 28 luglio è stata inaugurata la nuova rianimazione. Il 17 settembre infine inaugurate le nuove sale operatorie. Una maratona che ha impegnato medici e infermieri ai quali è giunta la gratitudine della gente con omaggi e riconoscimenti.

