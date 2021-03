SANITA'

VENEZIA Che l'ospedale San Camillo del Lido sia una realtà a prevalenza femminile, lo confermano i dati. Figure che nel personale dell'Istituto di ricovero e cura a carattere scientifico lagunare oggi si attestano al 71,5% con ben 151 donne - a fronte di 60 uomini - la cui età media è 40 anni. Una percentuale cresciuta nel tempo: nel 2016 le donne rappresentavano poco più del 67% del personale (199 su 294), nel 2011 il 66% (82 su 123).

E il discorso vale anche per coloro che all'interno di questa realtà ricoprono ruoli dirigenziali. Lo evidenzia Viviana Zanin, responsabile dell'Area Tecnostruttura della Ricerca, impegnata a supervisionare l'attività scientifica svolta dall'Istituto, ricordando gli incarichi delle dottoresse Paola Cudia e Rita Barresi. La prima, medico neurologo e da poco nominata capo di dipartimento, «ha segnato un cambiamento storico rispetto a quanti l'hanno preceduta». Mentre la seconda, biologa, è un cervello rientrato dall'estero che al San Camillo, oggi, è responsabile del laboratorio di biologia. «La direzione ha un occhio di riguardo verso la parità di genere - dice Zanin, 40enne, all'Istituto da dieci anni - Quali le difficoltà? Esiste il doppio problema dell'essere donna e pure ricercatrice. Sappiamo infatti che nel nostro Paese quello della ricerca è un mondo (uomini compresi) di precariato».

Un fattore che incide non poco nell'ottica di costruirsi un futuro, una famiglia. «Non avere dei contratti stabili può essere penalizzante. Ma posso dire che le cose stanno migliorando: al San Camillo c'è la volontà di strutturare il ruolo professionale del ricercatore». Incarico, quest'ultimo, a cui se ne accostano molti altri. Da sempre - per antonomasia - rivestiti più dalle donne che dagli uomini: infermiere, psicologhe e operatrici socio sanitarie. «Dal mio punto di vista l'attività svolta nel quotidiano da una donna è sempre un po' più faticosa, in quanto deve dimostrare qualcosa in più, a prescindere. Insomma, il gap c'è, anche se la situazione è diversa rispetto al passato. In termini generali, di strada ce n'è ancora da fare, ma tanta è già stata fatta e non possiamo che esserne orgogliose», commenta Zanin, definendo il suo lavoro stimolante. «Perché permette di contribuire ad un progresso della scienza».

E in merito al recente impegno espresso dal ministro dell'Università e della Ricerca, Maria Cristina Messa, di rendere sempre più accattivanti le materie scientifiche alle giovani studentesse, aggiunge: «Ne sono contenta, in passato le figlie femmine venivano orientate di più ai percorsi umanistici». Tra i progetti al femminile dell'Irccs - guidato da un gruppo di logopediste, fra le quali Sara Nordio, impegnata nel portarlo avanti anche se in maternità - ne spicca intanto uno legato alla riabilitazione della disfagia (disturbo nella deglutizione) attraverso l'uso di un particolare sensore inserito nei muscoli per registrane l'attività.

