Il salvataggio

IL NEGOZIATOROMA E ora al lavoro a testa bassa. Per cercare di chiudere il cerchio, portare a casa un accordo vincolante con i partner e definire un piano industriale anche prima della fine di marzo. Così da accontentare i sindacati che non vogliono un prendere o lasciare e avere il tempo di fare eventuali limature. Il dossier Alitalia entra nel vivo. Ieri durante l'incontro al Mise con i rappresentanti dei lavoratori, i commissari e la Regione Lazio, il ministro dello sviluppo Economico Luigi Di Maio ha potuto sfoderare ottimismo per il...