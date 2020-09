IL SALUTO

QUERO VAS/ALANO Evento eccezionale ieri all'Istituto Comprensivo di Quero Vas: è da lì che il responsabile dell'Ufficio scolastico provinciale, Massimiliano Salvador, ha scelto di dare il suo saluto agli studenti e al personale docente e Ata. Un saluto particolarmente significativo, visto che arriva nel primo giorno di scuola in pandemia Covid-19. Accompagnato dalla funzionaria vicaria Meri Dal Magro, Salvador ha fatto visita a quasi tutte le classi dei 3 plessi di Quero (dove è collocata provvisoriamente anche la scuola dell'infanzia di Vas) e ai 3 plessi della scuola di Alano. Ad accogliere il provveditore ci ha pensato il nuovo dirigente scolastico dell'Istituto Bruno Casillo. A Quero a rappresentare l'amministrazione comunale c'era la vicesindaca Ketty Bavaresco mentre ad Alano era presente l'assessora Novella Codemo.

LA VISITA

L'eccezionalità dell'avvenimento, di grande rilevanza per il territorio bassofeltrino è dovuta al fatto che, anche a memoria degli insegnanti che da decenni prestano servizio in questo territorio, pare non ci sia mai stata una visita del genere. Ed a confermarlo è lo stesso provveditore che, fra le motivazioni addotte relative alla scelta dell'Istituto di Quero Vas, ha parlato di deviazione di percorso che, di norma prediligeva sempre scuole dell'alto della provincia. «Sono rimasto molto soddisfatto di questa visita - ha spiegato Salvador durante la quale, oltre ad aver avuto il piacere di salutare personalmente studenti e personale della scuola, ho potuto conoscere il dottor Casillo che mi ha illustrato in particolare il protocollo adottato per la sicurezza riguardante la massima tutela sui rischi di contagio. Si è trattato di un momento bello di comunità in una scuola ben organizzata che ha una proficua e costante collaborazione con le amministrazioni comunali. In sintesi ho trovato un ambiente ricco di senso di responsabilità ed entusiasmo pronto a ripartire in estrema sicurezza».

IL NUOVO PRESIDE

Dal canto suo il nuovo dirigente scolastico dell'Istituto comprensivo si è detto onorato di questa visita. «Sono stato nominato in questa scuola - ha spiegato il preside Casillo - che viene da un lungo trascorso di reggenza nella quale, in questa mia prima settimana di presenza, ho potuto far affiorare alcune criticità come la collocazione della scuola dell'infanzia al secondo piano della secondaria di Quero che, dopo le votazioni, trasferiremo immediatamente al piano terra della primaria in un ambiente esclusivo e dedicato». Casillo che ha 55 anni ed è di origini campane ma risiede a Roma, giunge da una lunga esperienza di insegnamento di storia dell'arte in un liceo della capitale. Ha superato il concorso per diventare dirigente scolastico e, dopo questo suo primo anno di prova, sarà fino al 2023 all'Istituto comprensivo di Quero. «Il periodo è indubbiamente difficile e richiederà notevole impegno», sottolinea il neo dirigente. «Sono pronto a questa sfida professionale - ha concluso - in questa scuola piccola che voglio riorganizzare a partire dall'istituzione delle commissioni. Spero di raggiungere gli obiettivi che mi sono preposto per farla diventare una scuola di riferimento che fornisce servizio di qualità. Sto dedicando molto tempo all'ascolto in quanto ho notato una grande esigenza di comunicare, così da poter prendere decisioni ponderate per il bene della comunità».

Fulvio Mondin

