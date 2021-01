IL SALUTO DEI POLITICI

MESTRE Un amministratore, certo, che aveva superato da neo-eletto una prova impegnativa come quelle del tornado. Ma anche un esponente politico di riferimento per il Pd, che in sede locale aveva trovato con Alberto Polo - e con Maria Rosa Pavanello a Mirano e Andrea Cereser a San Donà - una nuova classe dirigente all'ombra dei campanili. Anche per questo il dolore della sua parte politica per la sua scomparsa è anche più forte. «Stringe il cuore la perdita del sindaco di Dolo, Alberto Polo - scrive su Facebook il sottosegretario alla presidenza del Consiglio Andrea Martella - «perchè era un uomo troppo giovane per essere strappato ai suoi affetti. Perchè era ancora nel pieno di un percorso di amministratore pubblico che sapeva dare tanto alla sua comunità e al territorio veneziano. Perchè Alberto Polo aveva qualità e sensibilità che sono preziose per la vita pubblica». Gli fa eco un altro esponente del Governo, il sottosegretario all'Interno Achille variati: «Oggi è in lutto Dolo - è il suo messaggio - ma anche tutti noi che lo abbiamo conosciuto e stimato. Ai suoi familiari e a tutta la Comunità di Dolo le più sentite condoglianze». «Mai sopra le righe, attento a ricucire rapporti umani, abile mediatore, affabile e di compagnia, Alberto - lo ricorda il segretario regionale del Pd Alessandro Bisato - è stato un esempio anche in questo anno e mezzo segnato dalla malattia per l'ottimismo che sapeva infondere. Un esempio per i democratici che pensano alla buona politica vicina alle persone, concretamente legata ai loro bisogni e alle loro necessità».

L'INTERESSE COLLETTIVO

Una qualità che gli riconosce il sindaco metropolitano Luigi Brugnaro: «La sua città - osserva - lo ha sempre visto, anche in quest'ultimo periodo di lotta contro la malattia, presente e attento alle esigenze di chiunque si rivolgesse a lui. Un sindaco moderato, capace di affrontare il suo incarico, soprattutto quello in ambito metropolitano, facendo sempre prevalere l'interesse collettivo rispetto a quello personale. Ho ancora ben vivi nella mente i momenti del tornado che ha colpito Dolo nel 2015 e che ci ha visto, entrambi neoeletti, collaborare per superare il momento di emergenza, e ancora più ho potuto apprezzare in questi anni la sua pacatezza e la sua lungimiranza. Doti che i cittadini di Dolo gli hanno riconosciuto tanto da rieleggerlo con un larghissimo consenso». Trasversale anche il cordoglio dei vertici di Anci Veneto, con il presidente Mario Conte e i vice Maria Rosa Pavanello, Elisa Venturini e Alessandro Bolis: «Se ne va un grande sindaco cha ha saputo incarnare con responsabilità e dedizione il suo ruolo istituzionale. La perdita di Alberto lascerà un grande vuoto, ma sono certo che il suo ricordo resterà vivo nella comunità di Dolo». Per il senatore del Pd Andrea Ferrazzi Polo era «una persona capace e seria, dotata di grande sensibilità e umanità. Un amico prima che un amministratore, con il quale ho condiviso un percorso comune con piena sintonia umana e politica», che gli erano valse la riconferma a pieni voti lo scorso settembre.

IL BIS IN COMUNE

Quando, dopo avere pensato in un primo momento di farsi da parte per le sue condizioni di salute, Alberto Polo aveva conquistato il suo secondo mandato con la fascia tricolore nonostante il successo a valanga in Riviera del Brenta della Lega di Luca Zaia. A favore del sindaco aveva giocato forse proprio l'impegno per la collettività che aveva fatto passare in secondo piano la preoccupazione personale per la propria salute. «Ho avuto modo di parlare con Alberto pochi giorni fa - ricorda ancora il segretario del Pd veneto Bisato - di scambiare con lui le inquietudini sul difficilissimo momento che tutti viviamo ma, anche, di scambiarci due impressioni da uomini e sindaci che non possono avere tempo per se stessi». Fino all'ultimo, infatto, il suo tempo Polo l'ha dedicato agli altri. (a.fra.)

