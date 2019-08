CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

IL SALUTOBELLUNO Gli scatoloni sul tavolo nell'ufficio della Questura, pronti per il trasloco, con quadri e oggetti a memoria di Belluno e dei bellunesi. Ma i ricordi più preziosi se li porta via, custoditi nel cuore. Gli abitanti, l'affetto, tanti amici che gli hanno anche fatto scoprire la passione per la ricerca e raccolta di funghi. Una squadra di lavoro che ha permesso di «produrre sicurezza», come dice lui, e i numerosi obiettivi raggiunti. Il questore Lucio Aprile, 58 anni di Napoli, Dirigente Superiore, era arrivato a Belluno per il...