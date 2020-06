IL SALUTO

BELLUNO Dalle alluvioni della provincia di Belluno agli incendi boschivi della Sardegna. Il comandante dei Vigili del fuoco, Girolamo Bentivoglio Fiandra, ha le valige quasi pronte. Andrà a guidare il Comando provinciale di Sassari, con tanto di promozione a dirigente superiore in tasca, ovvero grado di generale, annoverato tra i più giovani d'Italia, visti i suoi 52 anni. Il passaggio di consegne è già fissato in calendario: il 29 giugno nella nuova sede sarda, due giorni prima, il 27, si vedrà con chi prenderà il suo posto nell'ufficio della caserma di Mussoi, sede del Comando provinciale di Belluno. Sul nome del successore l'ingegnere civile Bentivoglio mette le mani avanti: «Nessuno ha fatto ancora nomi, non so. E non è detto che chi incontrerò a fine giugno sarà, poi, il comandante definitivo».

Lei è arrivato a Belluno a settembre 2017. Nell'autunno successivo se l'è vista con l'emergenza collegata al vento di scirocco e pioggia torrenziale di Vaia, tanto da essere noto come il comandante di Vaia. Un appellativo che si sente addosso?

«Vaia è stata un'emergenza che ha segnato effettivamente il mio mandato, così come ha segnato la vita del territorio. Conoscevo gli effetti di terremoti ed alluvioni. Ma con Vaia si sono sommati problematiche idrauliche e geologiche mai viste. Mi auguro sia un evento che mai si ripeta, mai in alcun luogo».

Cosa si porta via come ricordo di quell'ottobre 2018?

«Difronte alla tempesta perfetta c'è stata la risposta perfetta. Ho avuto conferma, in terra bellunese, che nella gestione di un' emergenza sono le persone a fare la differenza, al di là di norme e protocolli. E questo vale anche per la quotidianità, cioè per i piccoli interventi a cui i vigili del fuoco sono chiamati a dare risposta. Di quei giorni di fine ottobre porterò con me tanti sentimenti, un bagaglio di ricchezza umana non indifferente. Spero, d'altra parte, di lasciare anche io una traccia di buono a questa provincia a cui rimarrò affezionato».

Da due anni e dieci mesi vive a Belluno. Difetti dei bellunesi?

«Veramente non saprei proprio cosa rispondere. Qui ho intessuto rapporti di lavoro con enti e amministrazioni, sempre improntati sul rapporto umano più che professionale».

Vediamo se va meglio sui pregi: una buona qualità dei bellunesi?

«Proprio i giorni di Vaia sono stati cartina al tornasole. Nella drammaticità della situazione mi hanno colpito la compostezza, la determinazione, la serietà con cui la gente ha affrontato l'emergenza, collaborando con la macchina del soccorso».

Insomma, vuol dire che non c'è stata passività?

«Esatto. E questo è un atteggiamento che non si riscontra dappertutto. Probabilmente la stessa vita in montagna porta ad un senso di autoprotezione che si traduce in valore aggiunto. A fare testo sono le 21 sedi dei 400 vigili del fuoco volontari presenti sul territorio provinciale. Senza di loro, cioè con i soli 250 permanenti, non sarebbe assolutamente possibile garantire il soccorso».

Lei è siciliano, trapanese. Cosa le manca della sua terra d'origine?

«Il tempio di Era a Selinunte, il buon olio degli ulivi di Nocellara del Belice. Sono legato a Castelvetrano e al suo pane nero. In realtà da 25 anni vivo nel Veneto, tra Rovigo, Padova, Venezia».

Quindi tanto male non si è trovato...

«Se ci sono rimasto vuol dire che ci sto proprio bene. Ne riconosco il forte senso civico, vedo ciò che funziona. In pratica sono venetizzato, anche se l'accento non è sparito. In terra veneta, tra l'altro, è nata mia figlia Lucrezia che ha 11 anni».

Oltre a Vaia il suo nome resterà collegato alla nuova sede del Comando, nella ex caserma Toigo, a Marisiga. Ma non taglierà lei il nastro.

«Ammetto che ho lavorato per far ripartire i lavori. Tant'è che ho dovuto dedicare molto tempo puntando a questo futuro trasloco. Spero che mi invitino, quando ci sarà l'inaugurazione».

Il suo cellulare suona in continuazione da quando, ieri, è girata la notizia della sua promozione con trasferimento... «Sono tempestato! Non nascondo che il fatto che si manifesti dispiacere per il trasferimento mi fa piacere».

Sta per girare pagina: chi vuole ringraziare?

«E' doveroso il mio grazie a tutta la comunità bellunese per aver creduto nei miei ideali e per avermi aiutato nell'obiettivo di far crescere la sicurezza del territorio. Che dire poi dei vigili del fuoco? Grazie ai permanenti e ai volontari per la loro professionalità e per il senso del dovere non comune. Chi, in provincia di Belluno, decide di fare il pompiere non lo fa perché è un impiego. E' un lavoro sentito come impegno nei confronti della collettività». Daniela De Donà

