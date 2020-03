IL SALUTO

MESTRE Le autostrade ormai sono quasi vuote perché le fabbriche hanno chiuso o sono state chiuse d'imperio dal Governo e perché la gente deve stare a casa, e così scene come quella ritratta nella foto sono ancora più evidenti e toccanti: gli agenti della Polizia Stradale ieri erano schierati alla barriera di Mestre dell'autostrada A4 per accogliere, col saluto e le sirene spiegate, le bare con le salme delle vittime di coronavirus in viaggio da Bergamo al crematorio di Cervigiano del Friuli.

CONTROLLI

Tra i vivi, invece, c'è chi non ce la fa più a stare in casa, c'è chi esce perché comunque a spacciare ci deve purea andare e c'è anche chi evade nel senso letterale del termine. Sono sette le persone denunciate dai carabinieri della compagnia di Mestre nell'ambito non solo dei controlli mirati a verificare il rispetto delle norme anti-contagio per gestire l'emergenza coronavirus.

Sono le quattro di venerdì pomeriggio quando i militari di Mira intercettano un uomo che sta girovagando lungo via Nazionale e che, una volta fermato, non gradisce per nulla le domande che gli vengono poste. Anzi reagisce in malo modo e attacca con insulti e offese. I tentativi di calmarlo non servono: Ma non capite? Sto scoppiando rinchiuso fra quattro stanze. Sto dando di matto, e in effetti perde la testa e comincia a sbatterla contro il muro di un edificio. A quel punto non resta che far intervenire il Suem: il 45enne, sedato, viene trasportato all'ospedale dove risulta tutt'ora ricoverato nel reparto di psichiatria.

EROINA ED EVASIONE

Quel tipo strano è da un po' di giorni che lo vedono verso sera avvicinarsi all'area verde della Comunità educativa per minori di via Bottenigo a Marghera e così, gli stessi operatori della struttura, decidono di chiamare il 112: nascosto fra le ramaglie un pacchetto con quasi un etto di eroina. A quel punto non resta che aspettare che il proprietario venga a riprenderselo. Nei guai finisce un libico di 40 anni, B.N, denunciato per possesso di stupefacenti a fini di spaccio. Stessa contestazione servita a un sedicenne di Oriago di Mira sorpreso a zonzo con una sorta di market ambulante per la vendita al minuto di hashish e marijuana: sigarette arricchite pronte allo smercio. E al tempo della pandemia non si sospendono certo le attività di routine come quella di verificare che chi è ai domiciliari li rispetti. Ne sa qualcosa C.H.T.M, 38enne del Bangladesh: quando i carabinieri di Mestre suonano alla sua porta, l'altra sera, nessuno apre. L'appartamento è vuoto. Al rientro una denuncia per evasione e la notifica della multa introdotta dall'ultimo Decreto che va da un minimo di 400 euro a un massimo di tremila se la fuga è a piedi, 4mila se si utilizza l'auto o la moto.

SPESA E COLTELLO

Sorvegliati speciali rimangono i supermercati e le zone commerciali soprattutto per il rischio assembramenti e per eventuali situazioni di tensioni, che - almeno queste ultime finora non si sono registrate. Nessun assalto selvaggio agli scaffali e nessuna rissa per il posto in fila come successo in altre zone d'Italia. A finire nei guai per furto aggravato un tunisino al Pam di Mestre e all'Alì di Martellago una ragazza stranota per episodi di taccheggio: entrambi hanno tentato di fare la spesa gratis per centinaia di euro in generi alimentari, senza passare dalle casse e saldare il conto. A concludere l'elenco degli irriducibili, un 24enne di Robegano che viene sorpreso a passeggio con in tasca un coltello irregolare. Anche per lui doppia denuncia: una per porto abusivo di armi e l'altra per non aver rispettato il divieto di uscire ai sensi dell'articolo 650 del Codice penale, ora aggravata anche dalla salata sanzione amministrativa, introdotta di recente.



