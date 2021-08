Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

La cronaca lo vide venire al mondo a Sebaste l'attuale Sivas turca, in Anatolia come Petros Manuk, il 7 febbraio 1676; la storia lo conosce come Mechitar (dall'armeno Mkhitar, consolatore), e Venezia gli fu di consolazione facendogli dono dell'isola di San Lazzaro, nel 1717 (conosciuta da allora come San Lazzaro degli Armeni), che grazie alla sua intuizione è divenuta uno dei più importanti centri religiosi e culturali armeni al mondo: le...