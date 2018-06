Il sacerdote: il pensiero va al bimbo che ora resta senza suo padre

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

LE REAZIONITARCENTO Monsignor Duilio Corgnali, arciprete e parroco della Forania di San Pietro e Paolo, aveva conosciuto di persona Giuliano Cattaruzzi, l'architetto che ha ucciso la ex moglie, Donatella Briosi, per poi rivolgere l'arma verso sé stesso e farla finita. «Li avevo visti una sola volta, nel 2008, quando lui e la sua ultima moglie avevano chiesto di poter battezzare il loro figlio in chiesa, a Tarcento. Arrivavano da fuori, come residenza, e c'erano stati anche dei problemi, per questo, per fare la celebrazione. Poi tutti...