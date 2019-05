Il S.Antonio si unisce all'ospedale: 719 posti

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

L'ASSETTOPADOVA Il dado è tratto. Ieri la Quinta Commissione regionale, che si occupa di programmazione sanitaria ha deciso le schede ospedaliere, ovvero quanti ospedali, e quanti posti avremo per i prossimi cinque anni. Per Padova non è stata una decisione come le altre. Perché nel quadro dell'organizzazione irrompe il nuovo policlinico, previsto entro dieci anni a San Lazzaro dietro il terreno del palasport come da accordi Comune-Regione a fine 2017. Per questo le schede disegnano la sanità del territorio già in funzione di questa...