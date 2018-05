CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

IL RUOLOPORDENONE Il Friuli Occidentale stia tranquillo trattandosi di politica meglio non dire «sereni», dopo la ormai proverbiale rassicurazione che Matteo Renzi dette a Enrico Letta -: il presidente della Regione Massimiliano Fedriga e tutta la Lega non hanno nessuna intenzione di spararsi sui piedi, lasciando in posizione marginale in Giunta e nei posti che contano un territorio che il 29 aprile li ha scelti con 80mila voti al presidente e 40mila al partito. «Territorialità, nel segno della equa rappresentanza, e competenza» sono i...