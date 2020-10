LA SOLIDARIETA'

BELLUNO Da profugo dall'oltremare a membro del Governo albanese. In circa trent'anni così è cambiata l'esistenza di Albert Nikolla: «Voi bellunesi mi avete accolto, da voi ho imparato la concretezza dell'azione che cerco di trasmettere anche nel mio Ministero a Tirana». Si è presentato così ieri alla stampa, nella sede dell'Abm, il neo ministro della sanità e degli affari sociali d'Albania, che molti bellunesi e feltrini ricorderanno di certo quando, arrivato a Pez negli anni 90 quale perpetuo nella canonica di don Fabio Cassol, sarebbe stato poi il fondatore di Alba azione di Gioia, il primo sodalizio di immigrati in provincia di Belluno, e gestore degli sportelli di Informaimmigrati di Alpago, Belluno e Feltre all'inizio degli anni 2000. In seguito si è diplomato e plurilaureato in Italia (atenei di Roma e Firenze) in scienze religiose, bioetica e antropologia ed è stato infine direttore della Caritas nazionale albanese dal 2007 al 2017.

ROTARY BELLUNO

L'occasione è stata data dall'incontro con i dirigenti del Rotary Club Belluno per la presentazione di progetti a sostegno dell'emergenza Covid-19 e per concordare nuove collaborazioni fra Italia e Albania in campo sociale, sanitario, della formazione e umanitario. Ha sostenuto la presidente del club bellunese Maria Chiara Santin: «Stiamo studiando assieme, anche con il coinvolgimento di altri soggetti - ad esempio l'Associazione Nazionale Alpini - la possibilità di scambi di personale qualificato, attrezzature, materiali sanitari e corsi di formazione al fine di sopperire agli attuali nostri deficit in tali campi. Si pensi solo che in Veneto oggi abbiamo una carenza di 1.500 infermieri per affrontare al meglio non solo l'attuale emergenza sanitaria, ma anche guardando agli orizzonti post Covid-19». Pertanto non solo personale sanitario specializzato e formato proveniente dall'Albania, ma anche riutilizzo nel Paese delle Aquile di attrezzature mediche dismesse da parte di nostri laboratori: è soltanto un esempio. Rimarcava il vice ministro Nikolla: «La pandemia non è il nemico di una sola realtà sociale, è il nemico comune di tutti noi, perciò dobbiamo affrontare questa emergenza in un'ottica europea che comprenda, allo stesso tempo, condivisione di saperi, capacità di azione e solidarietà a 360 gradi». A tal proposito egli ha anche rammentato che l'Albania sta per avviare l'iter procedurale per entrare nell'Unione Europea, perciò la collaborazione avviata con il Rotary Belluno potrà aiutare a favorirne l'ingresso. Si è ancora in una fase di studio, di individuazione di linee comuni di azione e di monitoraggio di quali siano le reali necessità dei due Paesi, ha ribadito la dottoressa Santin, perciò questo è il momento del lancio dell'idea progettuale che nei prossimi mesi dovrà trovare soluzioni concrete. Il vice ministro Nikolla è convinto della bontà dell'iniziativa che non sarebbe nata se egli stesso non avesse avuto una formazione culturale e accademica tutta italiana, caratteristica che non smette di ricordare e riconoscere quale ricordo di anni intensi durante i quali ha potuto allacciare saldi rapporti di amicizia e reciproca stima. Tutto ciò gli è valso, da parte del presidente Abm Oscar De Bona, la consegna del distintivo dell'Associazione di via Cavour e del simbolico passaporto del Museo interattivo delle migrazioni di via Cavour. «Ringrazio il presidente De Bona che stimo molto - ha concluso Nikolla -, già prima mi sentivo uno di voi. Ora mi sento ancora di più un bellunese a pieno titolo». Un ministro albanese bellunese!

