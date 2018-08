Il rogo, il fumo, i botti Paura al Laguna Palace

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

L'INCENDIOMESTRE Per i clienti dell'hotel è stato come se, all'improvviso, fosse calata la notte. E non per un'eclissi non annunciata, ma a causa di un enorme rogo in parcheggio. Quella densa coltre di fumo nero ha inghiottito in pochi secondi il Laguna Palace di viale Ancona, prima di prendere la forma di una colonna oscura visibile anche da chilometri di distanza. Un incendio, quello scoppiato intorno alle 13.30 nell'area di sosta (pubblica) ai piedi dell'albergo della catena Nh, lato via Torino, che ha completamente devastato nove mezzi,...