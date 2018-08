CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IL RITRATTOVENEZIA Il nonno perfetto. Viene ricordato così Natalino Gavagnin, 64 anni, una vita dedicata al servizio sanitario. Era pensionato da due anni e mezza, ma prima ha lavorato per 43 anni come infermiere, terminando la carriera come infermiere nel reparto di Medicina dell'ospedale Civile di Venezia.Tre figli, sei nipoti, a cui era molto legato. Il suo corpo senza vita è stato ritrovato all'altezza di Sant'Elena venerdì scorso, dopo l'incidente, nel rio della Scuola navale militare Francesco Morosini. Per i funerali dei due...