IL RITRATTO

VENEZIA A settembre avrebbe compiuto 83 anni.

Il suo sarà un nome che mancherà molto a quella Venezia a cui tanto aveva dato durante la sua carriere da orafo e gioielliere in uno dei salotti più belli del mondo.

Luciano Luciani, invece, è morto ieri all'ospedale Civile di Venezia dov'era stato ricoverato quaranta giorni fa e dove un tampone aveva restituito la positività al coronavirus.

Originario del Lido ma residente nel sestiere di Castello, più vecchio di cinque fratelli, gioielliere a Piazza San Marco, la sua era una vetrina di lusso capace di attirare clienti di qualità e turisti interessati a pezzi pregiati e di un certo livello degni di uno dei salotti più belli del mondo.

Lavorava da Modulo, una gioielleria vicino a Piazza San Marco, accanto all'ex Banca Commerciale.

Aveva avuto in passato diversi problemi di salute che gli erano costati anche un'operazione.

Da quando era stato ricoverato, a febbraio, dalle parti di Piazza San Marco e di Rialto, dove ancora frequentava i vecchi amici, tante persone erano molto preoccupate per le sue condizioni di salute.

Quegli stessi amici a cui adesso mancherà molto, fa sapere chi lo conosceva bene.

Luciano Luciani lascia due figli anche loro impegnati nel mondo dei negozi.

Franco, il più grande, da anni trasferito in Val Badia dove gestisce un'attività commerciale e Michele, il figlio più piccolo, che ha un'oreficeria nella zona di San Marco.

Tullio Cardona

