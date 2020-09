IL RITRATTO

SANTO STEFANO «Io e Cristian sappiamo quello che Sergio avrebbe voluto: essere seppellito ai piedi delle sue montagne». L'aveva temuto ad ogni squillo del telefono, e quella passione per la montagna era stata anche motivo di tante angosce. Alla fine quel presentimento che ha attraversato gli anni del loro matrimonio si è materializzato proprio con una telefonata.

LA NOTIZIA

«Quando stamattina hanno chiamato mi si è fermato il cuore». Suzana è l'ex moglie di Sergio Francese, ma ancora oggi e per sempre la sua migliore amica, la madre di suo figlio, il suo punto di riferimento. Un rapporto solido il loro, nonostante la separazione. «Il 31 agosto, insieme, stavamo decidendo come festeggiare i 18 anni di nostro figlio. Aveva fatto la stagione proprio al rifugio Tre Cime, Sergio lo aveva recuperato e riportato a casa, avevamo deciso di aiutarlo a fare la patente. Poi, tutto all'improvviso si è infranto».

IL FIDANZAMENTO

Suzana Drazevic, 57 anni è arrivata da Zara a Sappada nel 1991. «Avrei dovuto fermarmi un mese: lo scoppio della guerra nella ex Jugoslavia mi ha impedito di tornare a casa. Sono rimasta e ho cercato di costruire la mia vita». A Sappada inizia a lavorare come cameriera in una pizzeria ed è lì che incontra Sergio. «Lo ricordo come se fosse oggi: l'ho visto entrare, ed è stato un colpo di fulmine per entrambi». Dieci giorni dopo Suzana era a Treviso a conoscere la mamma e la zia di Sergio. «Aveva perso il padre giovanissimo, aveva poi scelto di vivere in montagna. Sua madre si era trasferita a casa di zia Agnese: era figlio unico e le due donne erano tutta la sua famiglia».

IL MATRIMONIO

Nel 1994 Suzana e Sergio si sposano in municipio. «Abbiamo sempre vagheggiato un matrimonio in grande stile in Croazia ma non abbiamo mai avuto modo di realizzare questo desiderio». Sergio faceva parte del corpo forestale: dopo le nozze la coppia si trasferisce nella caserma di Santo Stefano di Cadore. Nel 2002 nasce Cristian. Suzana lascia il lavoro e si dedica alla famiglia. «Nostro figlio e gli animali erano la sua grande passione. Ma Sergio, dentro di sé, aveva sposato la montagna». La vita in caserma, le continue angosce per le missioni del marito alla fine portano all'allontanamento.

LA SEPARAZIONE

«Ci siamo separati nel 2014, rimanendo sempre in ottimi rapporti. Cristian è rimasto con il papà fino al completamento delle medie, poi è venuto a vivere a Pieve di Cadore, dove nel frattempo avevo trovato lavoro come operatrice socio sanitaria in una residenza per anziani». Suzana trova un nuovo compagno e nuovi equilibri. Anche Sergio continua la sua vita: si trasferisce ad Auronzo di Cadore, ha una compagna e mette tutto se stesso nel lavoro, nel soccorso in quota, ma anche nel coltivare l'amore per le arrampicate e lo sci. «Per lui la montagna era passione e professione. A volte ho maledetto quei luoghi, per l'ansia che mi provocavano. Ma nessuno avrebbe fermato Sergio. Per lui aiutare gli altri era una missione». Suzana ricorda le trasferte a Genova in occasione del G8 all'Aquila in Albania, nella Terra dei fuochi. «Era sempre il primo a partire, a mettersi a disposizione. Se non siamo noi a muoverci in prima linea, chi deve farlo?» ripeteva a me e a suo figlio. Ieri è stata Suzana a dare la ferale notizia alla zia Agnese a Treviso e a Marco Piva, l'amico di una vita. «Siamo pietrificati, come se un destino maledetto si fosse abbattuto sulle nostre vite». Marco Piva, Sandra e Paolo Piva sono alcuni tra gli amici fraterni di Sergio. Vicini di casa in via Lorenzo da Ponte, poi gli scout all'istituto Pio X. E infine l'amore per la montagna, che-dopo studi diversi - li aveva fatti ritrovare.

IL DOLORE

Marco è incredulo, sopraffatto dal dolore. «Sergio per me era un'invincibile - trova la forza di ricordare Sandra - bello, forte, con due occhi verdi penetranti, compagno di pericoli e di passioni. Più che un amico, un fratello per tutti noi».

Elena Filini

