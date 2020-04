IL RITRATTO

SAN DONA' E' morto il professor Alberto Canton. Aveva 73 anni ed era stato ricoverato all'ospedale di Jesolo, divenuto ormai da qualche settimana Covid-hospital, perché risultato positivo al contagio. Le sue condizioni si sono aggravate, fino al decesso, avvenuto nella serata di lunedì. La moglie, la dottoressa Donatella Bernardi, è una nota e apprezzata dermatologa dell'Ulss 4 ed è in isolamento nella propria abitazione; il figlio Amedeo si troverebbe in Giappone per lavoro. Il professor Canton, laureato in lettere all'università di Padova, per diversi anni ha insegnato alle scuole medie proprio nel Padovano fino a quando, nel 1998, ha fatto il passaggio didattico per insegnare alle superiori. Nel 1999 ha iniziato a lavorare all'istituto superiore alberghiero Elena Cornaro di Jesolo, dov'è rimasto fino alla pensione ovvero fino al 2011. Insegnava italiano e storia, sia nel biennio che nel triennio.

Gli ex colleghi lo ricordano con affetto come un bravo professionista, che usava con arte anche l'ironia e la simpatia quando l'occasione lo richiedeva. Per tutti era considerato una sorta di padre nobile, un punto di riferimento. Con la morte del professor Canton sono quattordici le persone venute a mancare a causa del Covid-19 residenti a San Donà di Piave, su un totale di ventuno di tutto il Veneto Orientale. Il direttore generale Carlo Bramezza e il direttore del dipartimento di prevenzione, Luigi Nicolardi, avevano già avuto modo di assicurare che il maggior numero in questa città è dovuto anche ad una più alta densità demografica e al suo essere città, cosa che aumenta la possibilità di contatti. «Abbiamo attenzionato questo dato, però ritengo non ci sia un nesso con una particolare gravità in questa zona del territorio. Va considerato il numero di abitanti di San Donà, molto superiore a molti altri comuni e quindi i rapporti più frequenti che ci sono stati, anche da un punto di vista economico», aveva spiegato Nicolardi. «Anche per quanto riguarda i cittadini risultati positivi continua Nicolardi il numero è maggiore per le proporzioni con le dimensioni e la tipologia di questo territorio. Stiamo in ogni caso sorvegliando e monitorando tutto, anche il tasso di mortalità; però non possiamo giungere a conclusioni affrettate. Può dipendere da tanti fattori e non ci si può attenere solo ai numeri, così come da ciò che può essere capitato in passato, ovvero prima dell'11 marzo». Bramezza ha garantito che ogni fattore sarà costantemente monitorato.

Fabrizio Cibin

