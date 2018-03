CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IL RITRATTOREFRONTOLO Per acciuffarlo i carabinieri fecero alzare in volo pure un elicottero. Era il 2008 e all'epoca Sergio Papa aveva già fatto parlare molto di sé. Lo chiamavano il terrore delle vecchiette. Prendeva di mira donne indifese, piombava loro alle spalle, le scippava, e poi scappava via a tutta birra, a piedi o in bicicletta. Era il 15 gennaio di dieci anni fa quando dopo tre ore di caccia all'uomo le forze dell'ordine lo bloccarono sull'argine del fiume Monticano, a Conegliano. Papa aveva soli 25 anni. Ma con grande faccia...