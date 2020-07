IL RITRATTO

MESTRE «Vi chiedo solo di non dipingerlo come un criminale, perché non lo era. In tutta questa faccenda la sua mole gigantesca, il suo passato agonistico nel lancio del peso, è stata un'aggravante, perché veniva visto come un omone con tanta forza. Invece anche io mi sono reso conto che, come lo dipingevano tutti, era un gigante buono, una persona che si era fatta apprezzare e ben volere anche da me e dai miei collaboratori che in questi ultime settimane lo avevamo assistito per il procedimento penale che aveva in corso, accusato di stalking alla ex moglie e colpito dalla misura di divieto di avvicinamento ai luoghi da lei frequentati».

A parlare è il difensore di Andrea Baldan, 51 anni, ucciso dal nuovo compagno della donna, Simone Meggiato, 51 anni pure lui, la scorsa notte, a Oriago, davanti alla casa di quest'ultimo.

«L'ho salutato alle 18.30 di ieri (ndr. venerdì) era tutto sommato sereno e quasi ottimista, mi aveva fatto capire che c'era anche la possibilità che la signora potesse ritirare la querela, glielo avevano detto i figli si erano fatti portavoce. Lo ripeto Andrea era tutto fuorché un criminale, una persona che non avrebbe dovuto avere a che fare con le aule di giustizia, che era inciampato in questa vicenda e che, lo avevo rassicurato, l'avrebbe superata serenanamente».

Veneziano di Dorsoduro, Ca' Rezzonico, Andrea Baldan si era trasferito a Mestre per stare più vicino ai figli di 18 e 15 anni avuti dal matrimonio con Gemma. La tragica morte del padre, avvenuta quando Andrea era adolescente, lo ha segnato nel profondo. Insieme al fratello aveva preso le redini dell'azienda di famiglia di trasporti e traslochi acquei per poi decidere di chiuderla e cominciare un presente, sempre nello stesso settore, ma come dipendente, per la Simionato. La famiglia era il suo mondo e la fine del rapporto con la moglie è stato un brutto colpo: aveva sofferto molto, ma poi tra alti e bassi aveva trovato un equilibrio.

LA SOFFERENZA

«I rapporti fra i due erano rimasti cordiali e civili, fino ai primi mesi dell'anno quando si era inserita questa persona, quella che ora è imputato per il suo omicidio. Non accettava che la ex moglie avesse questa relazione». L'avvocato Danesin ridimensiona l'accusa di stalking: «Non era il classico stalker che ti pedina, ti perseguita, non c'è stata alcuna minaccia contro la ex, qualche appostamento, qualche suonata di campanello in più ma era più che altro un modo per attirare l'attenzione, per provare ad avere un riavvicinamento, anche quando aveva evocato atti autolesionistici». Però il giudice è stato di opinione diversa: «Sì, ha ritenuto di fare cessare da metà giugno, se non ricordo male, queste condotte disponendo la misura più blanda e Andrea stesso era contento perché aveva detto mi aiuta, so che non posso farlo e quindi evito. E il dispositivo lui in queste settimane l'ha rispettato in maniera piena. Perché ieri sera (ndr. venerdì) sia andato sotto casa di Meggiato non lo so. Certo lui non doveva essere lì, ma non è un criminale. Oggi (ndr ieri) avrebbe dovuto anche incontrare i figli. Quando parlava di loro - conclude l'avv. Danesin - si illuminava, era innamorato di loro, li seguiva, vedeva con loro le partite di calcio. Sono loro le vere vittime».

GLI AMICI

Non si capacitano di quanto successo neanche Alvise Ferialdi e Roberta Martinetti, fra gli amici più stretti di Ciccio Baldan: «Era un buono, non un attaccabrighe o un violento. Certo era molto giù per il divorzio e anche altri ex atleti lo seguivano perché era caduto anche nell'alcolismo. Era una persona che aveva bisogno di affetto. Ad aggravare la situazione anche il fatto che con il lockdown si era sentito tagliato fuori dai servizi sociali dove aveva trovato un supporto» dice affranto Ferialdi. «Non dipingiamolo come la bestia cattiva. I rapporti con la ex erano stati buoni fino all'arrivo di questa nuova persona che non perdeva occasione per istigarlo e lui non riusciva a mandare giù questa cosa. Non meritava di fare una fine del genere. L'ha voluto uccidere» aggiunge scossa Martinetti.

Monica Andolfatto

