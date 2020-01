]IL RITRATTO

MESTRE Il Golfo persico nel Dna, la culla nell'Adriatico, gli studi e il futuro in Laguna. Le tappe della vita di Pegah Naddafi, la 29enne travolta e uccisa da un'auto l'altra notte in via Vespucci, passano inevitabilmente per l'acqua e per il mare. Le radici della sua famiglia sono in Iran. Lei, però, era nata in Italia, ad Ancona, il 17 dicembre del 1990. Qui si era trasferito il padre, Kamyar, che aveva lasciato il medioriente poco prima della Guerra del Golfo, probabilmente per dare alla propria famiglia la possibilità di un futuro diverso in Occidente. Pegah, nelle Marche, aveva vissuto tutta la sua infanzia, ma al momento di decidere dove proseguire gli studi dopo il liceo linguistico, aveva scelto Venezia. Per una ragazza come Pegah, appassionata di viaggi, arte e fotografia, è stato amore a prima vista. Le lingue dovevano essere il suo futuro: ne parlava (perfettamente) sei.

ULTIMO ESAME

Il percorso di studio a Ca' Foscari, ormai, era arrivato alla fine: iscritta alla facoltà di Lingue, civiltà e scienze del linguaggio, al dipartimento di studi linguistici e culturali comparati, le mancava solamente un esame per arrivare alla laurea. In quest'ultimo periodo aveva anche finalmente trovato un relatore per la tesi. Pegah, nel frattempo, aveva cercato lavoro un po' ovunque tra Mestre e Venezia: proprio un mese fa, uno dei tanti negozi di abbigliamento a cui aveva portato il curriculum, l'aveva richiamata per assumerla. Aveva trovato un appartamento a Mestre, proprio a due passi dal luogo dell'incidente: in zona Bissuola. È probabile che, a quell'ora, stesse appunto rientrando a casa. Come tanti suoi coetanei, conviveva con delle altre ragazze per dividere le spese dell'affitto. A febbraio aveva un annuncio in un gruppo di Venezia per cercare una quarta coinquilina. «Noi siamo 3 ragazze e cerchiamo una persona amante degli animali in quanto in casa c'è un bellissimo micetto», aveva scritto facendo riferimento ad un gatto dal pelo nero e dagli occhi verdi che spesso compare negli scatti sul suo profilo Instagram.

CORDOGLIO NEI SOCIAL

Cordoglio per l'accaduto tra gli amici e i compagni di università che avevano condiviso con la ragazza gli anni veneziani, che ieri sui social hanno postato numerosi messaggi di addio.

Il papà di Pegah ha saputo di quello che era successo alla figlia solo ieri mattina alle 10: essendo gestore di un ristorante, le forze dell'ordine non erano riuscite a contattarlo prima. L'uomo, immediatamente, è partito per Mestre. La madre, invece, in questi giorni è in Iran dalla famiglia. È toccato a lui informarlo dell'accaduto. Sotto choc anche lo zio e gli amici di sempre, che vivono ancora a Sinigallia: ieri, il ristorante, aveva le serrande abbassate per lutto. La data dei funerali di Pegah, in questo momento, non è stata fissata e probabilmente ci vorrà ancora qualche giorno, visto che il magistrato che ha in mano il caso ha deciso di disporre l'autopsia. Poi, con ogni probabilità, la salma tornerà nelle Marche per rimanere vicino alla famiglia.

D.Tam.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA