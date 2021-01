IL RITRATTO

CONCORDIA SAGITTARIA (m.cor.) «Come sta mia moglie?». Questa la prima cosa che ha chiesto Moses Osagie all'avvocato d'ufficio, Sergio Gerin, che poi ha nominato quale legale di fiducia. «Era l'una di notte quando l'ho raggiunto in caserma a Portogruaro per l'interrogatorio con il pm - spiega l'avv. Gerin - e nel momento in cui gli ho risposto come sta? È morta, l'hai uccisa è scoppiato in lacrime, devastato dal dolore. Poi si è subito preoccupato dei figli e ha informato di avere una cugina a Cuneo, sposata con un pastore protestante, pregandoci di contattarla perché lei poteva prendersi cura dei bambini». Un marito assassino, un padre premuroso: le due facce dello stesso uomo che in un sabato pomeriggio di gennaio ha distrutto un'intera famiglia.

I VICINI

«È sempre stato una persona per bene, con cui si poteva dialogare». I vicini di casa Osagie non avevano dubbi su Moses, il 42enne nigeriano che da poco più di due anni aveva deciso di trasferirsi con la famiglia a Concordia Sagittaria. Fino all'altra sera. Una famiglia che da 9 anni era arrivata in Italia per un futuro migliore. Con loro anche il primogenito, l'unico maschio, che ora ha 10 anni. La coppia si era stabilita prima a San Donà salvo poi trasferirsi da quasi 3 anni nell'abitazione di via Silvio Pellico a Concordia Sagittaria. Una sorta di villetta a schiera, a due passi dal centro del paese e dalla storica Cattedrale: garage seminterrato, salotto e cucina al piano terra, camere e bagno al primo piano. A pensare all'affitto da saldare a un noto imprenditore di Concordia era proprio Moses che non si fermava mai davanti al lavoro. Operaio nel sandonatese, dove era dipendente fino a qualche mese fa in una cooperativa di traslochi, non aveva problemi a fare dei lavori anche di muratura pur di portare a casa lo stipendio. E faceva anche dei turni notturni d'estate per permettere alla moglie di andare a lavorare tra Caorle e Bibione per la stagione. Così quando la mamma era al lavoro era proprio lui a occuparsi dei loro figli. Poi, non appena Victoria rientrava, si davano il cambio e Moses se ne andava al lavoro.

LE LITI

Un buon padre di famiglia insomma. Così lo descrivono Marco e Enzo, dirimpettai di casa Osagie. «Quando sono arrivati qui, ho fatto presente a Moses che aveva anche un piccolo appezzamento di terreno compreso nell'affitto - spiega Enzo - Lui non aveva tempo per coltivarlo e allora me lo ha lasciato in comodato d'uso per farci un orto, tanto che gli portavo spesso pomodori e lattughe. Lui mi ringraziava. Del resto era così, sempre sereno e cortese, nonostante fosse una persona imponente. Anche Victoria è sempre stata gentile e i loro bambini erano un po' la mascotte del rione perchè con la loro vivacità avevano portato molta allegria». Dietro però a quel quadro della famiglia idilliaca si celava qualche allarme. «Ci sono state anche delle liti - racconta ancora Enzo - ricordo che un giorno Moses mi chiese di gonfiargli le ruote della sua Fiat Punto, che gli aveva regalato una signora, perché le aveva trovate tutte a terra. Poi ho scoperto che erano state tagliate e lui mi spiegò che era stata la moglie, ma non so per quale motivo». «È vero ci sono state delle liti in casa - ricorda Marco, che vive nell'appartamento confinante - succedeva a volte di sentirli sbraitare, sempre in francese, ma ho sempre pensato che fossero le soliti liti di una coppia, niente di più di ciò che accade anche a casa mia. Anche perché entrambi si sono sempre dimostrati gentili. Insomma persone per bene che si erano completamente integrate in paese». Qualche volta la coppia ospitava anche dei connazionali, probabilmente per aiutarli in momenti difficili. Tempo fa anche il fratello di Moses aveva vissuto lì.

