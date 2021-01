IL RITRATTO

CONCORDIA S. «My wife, my everything i love you dearly». Solo un paio di settimane fa Moses Osagie scriveva alla moglie Victoria parole dolci per esprimerle tutto il suo amore. Eppure ieri quella frase è completamente all'antitesi del gesto disumano di cui l'uomo si è macchiato. «Li abbiamo sempre visti una coppia affiatata - raccontano i vicini - persone per bene che si erano integrate nella nostra comunità. Lui, attivo nel commercio all'ingrosso, usciva per lavoro mentre lei si occupava dei figli. Ogni volta che passavano ci salutavano».

I VICINI

«Lei era bella, solare - ricorda la vicina che vive nella palazzina attigua a casa Osagie - Mi piaceva, era una bella donna che esprimeva serenità. Era sempre attaccata ai tre figli, due dei quali frequentano la scuola in paese. Al pomeriggio arrivavano fino a sotto casa con la loro biciclettina, era uno spasso vederli correre e sorridere. Lei, sempre sorridente, li seguiva ovunque». Una famiglia per bene, a cui non mancavo praticamente nulla. La villetta a schiera ben arredata e curata, tre figli splendidi.

LITI FREQUENTI

Eppure dietro alla bella famiglia qualcosa era già accaduto. I Servizi sociali del Comune infatti erano già intervenuti per le liti in casa. Tutto sembrava finito li, purtroppo non è stato così. «Non avremmo mai pensato che accadesse tutto questo - spiegano ancora i residenti di via Pellico - Pensi che succeda sempre lontano e che noi si possa essere lontanissimi da un omicidio. Però qualche anno fa c'era già stata una lite. Ricordiamo che c'era stato molto trambusto, urla, e poi l'arrivo dei carabinieri. Quella volta la lite era stata provocata per la presenza di una persona che viveva in caso con la famiglia. Non sappiamo il motivo, ma i carabinieri erano riusciti a riportare la pace».

FIGLI SOTTO TUTELA

Ieri sono dovuti intervenire i servizi sociali del Comune di Concordia per prendersi cura dei tre bambini. «Il nostro impegno è per questi tre cuccioli - spiega il sindaco, Claudio Odorico - Con l'assistente sociale siamo andati a casa e abbiamo cercato di tranquillizzarli». Chiusi in cameretta, sindaco e assistente hanno cercato di interloquire con i fratellini, due femmine di 2 e 5 anni e il più grande di 10, molto preoccupato per quanto accaduto alla mamma. Con loro ieri sera hanno fatto le borse con i vestiti e i loro giochi. «In auto abbiamo parlato della scuola - spiega il sindaco - mi hanno raccontato chi sono le loro maestre e cosa stanno facendo tra i banchi. Sono tre splendidi bambini. Ora sono stati trasferiti in una casa protetta dove ieri sera abbiamo giocato con loro».

Intanto sono intervenuti anche gli psicologi dell'Ulss 4 che hanno spiegato ai bambini che per un periodo potranno stare in quella nuova casa e conoscere nuovi amici con cui giocare. Un team, quello comunale e dell'azienda sanitaria, che è intervenuto con delicatezza per un lavoro molto complesso per portare un po' di serenità ai tre bimbi rimasti orfani della mamma. (M.Cor.)

