CAORLE Un uomo mite e gentile, molto riservato, un padre amorevole, sempre pronto ad aiutare chi ne aveva bisogno.

E' questo il ritratto che i tanti amici di Pierluigi Dorigo hanno tracciato del 67enne scomparso nella tarda serata di giovedì a causa del tragico schianto sul Ponte Riello a Sesta Presa.

Dorigo lascia la figlia Ilaria, 22 anni, alla quale era legato da un profondo affetto e che ieri lo ha ricordato con un post sul suo profilo Facebook: Sei la mia alba e il mio tramonto. Ogni giorno sarò lì a guardarti. Non è un addio, ma un ciao papà.

Immenso il dolore dell'intera comunità di Caorle che ricorda anche un altro lutto che due anni fa colpì la famiglia Dorigo. Sempre in agosto, il fratello di Pierluigi, Annibale Dorigo, perse la vita in un altro incidente legato alle due ruote: Bibe, come lo conoscevano a Caorle, mentre si trovava a Valcasoni di Eraclea, perse il controllo del suo scooterone finendo contro il guardrail del ponte Folco. Purtroppo lo schianto con la struttura metallica non gli diede scampo. Un destino tragico, dunque, che ha accomunato i due fratelli e che ha privato Ilaria, nel giro di due estati, dello zio e del padre.

A Caorle Pierluigi era conosciuto per la sua grande passione per la fotografia: si alzava presto al mattino per catturare la magica luce dell'alba in alcuni degli angoli più belli di Caorle e della sua Laguna. Conosceva talmente bene il territorio da sapere sempre in quale ora al mattino o al tramonto valesse la pena appostarsi per scattare una fotografia memorabile. Da diversi anni ormai collaborava con Caorle.it, il principale portale web dedicato alla località balneare, al quale offriva i propri scatti.

«Con immenso dispiacere apprendiamo del decesso del nostro fotografo Pierluigi Dorigo recita il post scritto ieri dallo staff di Caorle.it sulla pagina Facebook del portale web - per anni ci ha allietato con le sue belle foto sulla nostra pagina di Facebook. Caorlotto che conosceva il proprio territorio nelle sue stagioni, sapeva a che ora sorgeva il sole nei vari periodi dell'anno per prendere le migliori angolature e proporci gli stessi scorci con sfumature sempre nuove. Grazie Pierluigi e fai buon viaggio».

Non amava stare sotto i riflettori, rinunciando spesso anche agli elogi per i suoi scatti e preferendo godersi i momenti di silenzio e pace, ma ieri non sono mancati i tanti messaggi di apprezzamento per lui e per la sua abilità: «So che nella mia galleria le foto più belle di Caorle e dintorni con i loro tramonti, albe, nevicate, bufere sono le tue! - recita uno dei tanti commenti lasciati sui social per ricordare Pierluigi Sono convinta che avrai scorci più belli da fotografare ora. Peccato non poterli vedere».

Appassionato di fotografia, Pierluigi amava anche la montagna che nel corso degli anni raggiungeva spesso in sella alle due ruote, altra passione che lo ha accompagnato fino alla fine. Originario del popoloso quartiere di Santa Margherita, nel corso della vita aveva svolto diversi lavori, molti legati anche all'attività stagionale turistica. Ieri il direttivo della Voga Caorle ha voluto esprimere grande vicinanza alla figlia Ilaria che è vicepresidente dell'associazione che promuove la voga alla veneta non solo nella località balneare, ma in tutto il Veneto orientale.

«E' grande il cordoglio di tutta la nostra associazione per la grave perdita che ha purtroppo subito la nostra Ilaria ha detto Giorgio Valente, presidente della Voga Caorle - Tutti gli associati le sono vicini in questo momento difficile e di grande dolore».

