CAORLE E' profondo il cordoglio nelle comunità di Ottava Presa e Caorle per la tragica morte di Enrico Bellinazzi, ucciso nello schianto che è costato la vita anche a Pierluigi Dorigo.

Il cinquantenne originario di Caorle, che viveva nella frazione di Ottava Presa con la moglie Viviana e la figlia Nicole di 9 anni, era molto conosciuto. Da diversi anni aveva l'incarico di amministratore della Provveditoria Marittima srl e gestiva il distributore di carburante per imbarcazioni situato in prossimità dello sbocco del canale dell'Orologio nel fiume Livenza, precedentemente seguito dalla cooperativa di pesca Nicesolo.

Tutta la marineria di Caorle, ma anche i militari della Guardia di Finanza e della Capitaneria di Porto piangono per la morte di Bellinazzi: a lui si rivolgevano, infatti, per riempire i serbatoi di pescherecci e motovedette e Bellinazzi era sempre pronto ad accogliergli con il sorriso sulle labbra e con una battuta. Nell'area del distributore aveva anche posizionato alcuni gazebo sotto i quali era sempre pronto ad offrire da bere e da mangiare agli amici e agli imbarcati che si fermavano da lui. «E' una notizia che ha sconvolto l'intera marineria di Caorle ha commentato Gianni Stival, presidente di Op Bivalvia Veneto : tutte le imbarcazioni dei vongolari si rivolgevano a lui per il servizio di erogazione del carburante ed Enrico aveva saputo stringere legami di grande amicizia con i nostri operatori. Era sempre disponibile a qualunque ora del giorno: anche quando il distributore era chiuso, se un'imbarcazione aveva necessità del pieno, Enrico lasciava quello che stava facendo per garantire il servizio. Oltre ad essere un grande lavoratore, era una persona solare, con la quale era piacevole passare del tempo. Mancherà molto a tutti gli operatori della pesca. Siamo vicini alla famiglia in questo momento di tristezza».

«Si era creato un forte legame con Enrico ci ha raccontato Giuseppe Cassano, comandante della sezione operativa navale della Guardia di Finanza di Caorle perché sapeva davvero come farsi voler bene. E' una grande perdita per tutti noi che ci lascia attoniti, ma soprattutto lo è per la sua famiglia che stringiamo in un caloroso abbraccio». «In occasione delle emergenze non mancava mai di agevolarci ha aggiunto Maria Giovanna Girardi, comandante della Capitaneria di Porto di Caorle e si prodigava ben al di là degli obblighi della sua attività professionale. Siamo vicini alla famiglia in questo momento di dolore. Una nostra rappresentanza, compatibilmente con le norme anti-covid, parteciperà al funerale per tributargli l'ultimo saluto e ringraziamento».

Si può dire che Bellinazzi fosse cresciuto in mezzo a carburanti e combustibili. Prima di avviare la propria attività, lavorava nella ditta del padre Giuliano, la PetrolCaorle, che si occupava della distribuzione del gasolio a domicilio quando ancora le abitazioni non erano collegate alla rete del gas metano. Già in quei momenti si era fatto apprezzare dai clienti della ditta di famiglia per la grande simpatia e allegria. Proprio quel suo carattere così vivace gli aveva permesso di stringere numerosi legami di amicizia sia a Caorle che ad Ottava Presa. «Era un vero e proprio trascinatore lo ha ricordato con affetto un amico con lui non ci si poteva mai annoiare». Tra le sue passioni c'era la corsa che l'aveva portato negli ultimi anni a partecipare anche a diverse maratone e gare podistiche: aveva preso parte, tra l'altro, alla Maratona di Venezia, a quella di Treviso e anche ad una manifestazione podistica a Firenze.

