IL RITORNOVENEZIA Luciano Benetton torna in prima linea e lo fa scomunicando la gestione dell'United Colors degli ultimi dieci anni. «Nel 2008 avevo lasciato lazienda con 155 milioni di euro di attivo e la riprendo con gli 81 milioni di passivo del 2016. E questanno sarà peggio. Per me è un dolore intollerabile. Perciò torno in campo come allora, con mia sorella Giuliana che a 80 anni ha ripreso a fare i maglioni. E con Oliviero Toscani». Il dream team, soprannome coniato nel mondo della famiglia trevigiana, è di nuovo in pista. In...