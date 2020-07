VERSO SETTEMBRE

BELLUNO «Serve pazienza, ma troveremo la quadra». Serenella Bogana, vicepresidente della Provincia con competenze a Istruzione ed Edilizia Scolastica, sintetizza così l'esito dei confronti convocati ieri per garantire l'avvio in sicurezza del prossimo anno scolastico. «Servirà un po' di pazienza per trovare la quadra -spiega Bogana -, che non sarà certo al ribasso per la scuola e per il bene dei nostri studenti. La Provincia cercherà di andare incontro a tutte le richieste. Il tavolo con i Dirigenti Scolastici sarà riaggiornato entro una decina di giorni per scendere più nel dettaglio e dare concretezza».

LA GIORNATA

Al mattino, in collegamento con il Dirigente regionale Carmela Palumbo, c'è stato prima l'incontro con i Dirigenti Scolastici delle Scuole superiori sulla cui edilizia cade la competenza della Provincia, poi quello con i Dirigenti degli Istituti Comprensivi cui erano invitati anche i sindaci. Al centro il manuale operativo per la ripartenza. «Il testo è molto chiaro ed esaustivo riferisce la consigliera e comunque poi sono state poste anche delle domande molto pratiche. È chiaro che i tempi sono stretti, organizzare un anno scolastico in tutta sicurezza richiede un impegno moto forte sia dei Dirigenti sia degli Enti Locali». Ma da Palazzo Piloni assicurano: «Gli spazi per la didattica nel prossimo anno scolastico non costituiranno un problema: la Provincia interverrà negli Istituti superiori di sua proprietà a seconda delle esigenze che saranno evidenziate dai presidi». A disposizione ci sono i 500mila euro del Pon (Piano obiettivo nazionale) dedicati a interventi di edilizia leggera, cioè per venire incontro alle emergenze di questo momento. È proprio questa l'indicazione emersa dall'incontro di ieri pomeriggio tra l'amministrazione provinciale e i Dirigenti Scolastici del territorio, alla presenza anche dei vertici di Dolomitibus. Una riunione arrivata a poche ore da quelle del mattino con l'Ufficio Scolastico Regionale.

L'ORGANIZZAZIONE

La Provincia ha già scritto a tutti i presidi, chiedendo di evidenziare fabbisogni di spazi e criticità, sulla base delle indicazioni ministeriali anti-Covid. Per la ripresa sarà necessaria la distanza i un metri tra gli studenti e di due metri dalla cattedra. L'invito della Provincia è di rilevare quali sono le esigenze per i vari istituti. «Sappiamo che sarà un anno impegnativo - prosegue Bogana -, ma abbiamo i fondi Pon per interventi leggeri, vale a dire per quei piccoli lavori, come l'abbattimento di una parete, che possono garantire il rispetto delle linee guida». Gli uffici della Provincia stanno già lavorando da qualche settimana alla ricognizione degli edifici degli Istituti Superiori: una volta raccolte le risposte dei Dirigenti, potranno prendere il via gli interventi. L'idea è quella di rigenerare gli spazi esistenti e creare nuove aule, dove possibile.

I LAVORI

Nel frattempo non si ferma il piano edilizio varato prima della pandemia. Durante l'estate sarà eliminato l'amianto dal Liceo Renier con la conclusione dei lavori entro agosto. Verranno sostituiti i serramenti allo Scientifico Galilei dove saranno ricavate anche due nuove aule dall'ex appartamento del custode. Rinviati invece al prossimo anno i lavori di adeguamento sismico al Professionale Brustolon, per una durata di cantiere prevista attorno ai due anni. «Possiamo cogliere l'occasione per un ragionamento più ampio, che ci consenta di razionalizzare gli spazi - ha continuato Bogana - perché nei prossimi dieci perderemo circa 400 ragazzi, vale a dire 20 classi delle scuole superiori. È un problema di spopolamento che ci impone delle scelte. Il prossimo anno scolastico sarà necessariamente impegnativo, ma possiamo garantire luoghi adeguati e sicuri per i nostri ragazzi e per il corpo docente». Intanto ieri la ministra Lucia Azzolina ha parlato anche di «didattica digitale integrata proprio perché sia chiara la sua funzione di integrare, e non di sostituire, il percorso di apprendimento». Per questo nelle prossime settimane inizieranno spazi di formazione del personale scolastico sulle tematiche digitali e sul rientro in sicurezza.

Giovanni Santin

