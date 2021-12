IL RITORNO

FELTRE Dopo un anno di stop, l'anello di Prà del Moro torna ad essere protagonista dello sci di fondo. Ieri pomeriggio infatti i primi appassionati degli sci stretti hanno potuto sfruttare la neve fresca caduta nelle scorse settimane anche nel centro di Feltre, per riassaporare il gusto di sciare, a due passi dal centro città. La voglia da parte dell'Enal Sport Villaga, che si occupa dell'animazione dell'anello, di ripartire dopo il fermo dello scorso anno era tanta. Chiaramente, nel rispetto delle normative per garantire la massima sicurezza per tutti coloro che vorranno in queste settimane sciare. Inoltre domani, prenderà il via anche il corso di Natale, a cui vi parteciperanno una cinquantina di bambini: le iscrizioni volatilizzate in 24 ore.

LA RIAPERTURA

L'entusiasmo è stato tanto fin dalle prime ore di apertura. Ieri infatti la pista di Prà del Moro ha aperto al pubblico accogliendo numerosi sciatori e nel pomeriggio nel pomeriggio il tempo si è aperto, e le temperature non erano poi così rigide invogliando tanti a andare sulla neve. L'anello di circa 600 metri, allestito nei giorni scorsi grazie all'intenso lavoro dei volontari dell'Enal Sport Villaga, sarà aperto ad appassionati e curiosi che vorranno cimentarsi nella disciplina dello sci di fondo. In questa prima settimana la pista sarà aperta dalle 14.30 alle 18 tutti i giorni fino al 30 dicembre, con la possibilità di noleggiare le attrezzature necessarie alla pratica dello sci. L'ingresso costa soltanto 5 euro, il noleggio altri 5 euro. Il ristoro è gestito dalla Cooperativa Elementa presso l'Info Caffè Prà del Moro. La pista, dopo un anno di stop imposto dall'emergenza sanitaria, tornerà ad essere occasione per tutti gli appassionati di poter praticare un po' di sci di fondo fuori dalla porta di casa nel periodo delle festività natalizie. Una pista unica a questa altitudine in Italia, privilegio di pochi, che in 15 anni ha richiamato un sempre maggior numero di presenze. Una bella opportunità per i feltrini, ma anche per chi arriva da fuori provincia. Trattandosi di attività sportiva all'aperto non sarà necessaria la certificazione verde per gli sciatori, ma la stagione sulla pista sarà comunque all'insegna della massima sicurezza, con distanze e mascherine obbligatorie.

IL CORSO

C'è fame di sci di fondo e la dimostrazione è che l'Enal Sport Villaga ha esaurito nel giro di nemmeno ventiquattr'ore le iscrizioni al corso di Natale per i più piccoli, che avrà inizio domani, martedì 28 dicembre, e che accompagnerà fino al 6 gennaio una cinquantina di partecipanti. Un tetto massimo che si è dato lo sci club, per la sicurezza in pandemia. Nonostante l'avvicinamento a questa pratica sportiva sia uno degli obiettivi più importanti della società di Villaga, tutto non può essere slegato da quello che è il contesto sanitario che stiamo vivendo. Insomma, ci saranno tempi migliori per poter tornare a svolgere corsi numerosi. Un boom di richieste che conferma il successo ormai consolidato dell'attività in Prà del Moro, che quest'anno è stata inserita nel pacchetto delle iniziative di Natale patrocinate dall'Amministrazione comunale.

Eleonora Scarton

