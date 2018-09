Il ritorno di Matteo a casa Berlusconi: prima il caso Rai, poi l'intesa elettorale

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

IL CENTRODESTRAROMA Guai a chiamarlo vertice. Anche i temi sul tavolo questa sera ad Arcore saranno tantissimi: la presidenza della Rai, le regionali, l'elezione del vicepresidente del Csm e il futuro del centrodestra in generale. Matteo Salvini ritorna a casa di Silvio Berlusconi, l'ultima volta che si è aggirato da quelle parti è stato un mese fa, ma per un comizio perché il Cavaliere era in Sardegna. Ora - con la scusa di vedersi insieme la partita del Milan a Cagliari - proveranno a ricucire una serie di discorsi che si sono interrotti,...