\IL RISVEGLIO

VENEZIA Dopo le attività commerciali, la graduale riapertura delle attività ricettive e di ristorazione, si risveglia anche la produzione culturale veneziana. Oggi, infatti, riapre palazzo Ducale, il principale dei Musei civici e, assieme, anche il Museo vetrario di Murano e il Museo del merletto di Burano. Il resto seguirà a ruota. Ma partono a ruota anche teatri e cinema. Insomma, con la prossima settimana Venezia prova a tornare veramente ad una vita normale.

MUSEI

Oggi alle 10 riapre palazzo Ducale. Si tratta di un evento molto atteso soprattutto dai veneziani, molti dei quali contano su questo periodo con meno turismo per poter apprezzare i simboli della loro città. Si apre alle 10 e per i fine settimana con un prezzo speciale di 13 euro (gratuito per i residenti del Comune di Venezia). Contemporaneamente o quasi, riapriranno (gratuitamente) il Museo del vetro (11-17) e quello del Merletto (12-16). A palazzo Ducale si entrerà a gruppetti, in ossequio alla normativa anti-covid, ma ci dovrebbe essere posto per tutti. Sono partiti già, invece, i percorsi educativi per bambini e ragazzi dai 7 agli 11 anni e da lunedì 22 saranno organizzate attività per gruppi ristretti con visite tematiche a musei chiusi. I percorsi saranno organizzati tra giugno e luglio per gruppi di massimo 10 persone, accompagnati da operatori didattici incaricati dalla Fondazione Musei per Palazzo Ducale, Ca' Rezzonico Museo del Settecento veneziano, Museo del Vetro a Murano, Museo del Merletto di Burano e Museo di Storia Naturale Giancarlo Ligabue. Sempre da lunedì 22 sarà possibile prenotare gli ingressi in esclusiva ad alcune delle collezioni permanenti, a museo chiuso ed esclusivamente accompagnati da guide turistiche abilitate Palazzo Ducale, Museo del Vetro a Murano, Museo del Merletto a Burano, Ca' Rezzonico Museo del Settecento Veneziano, Casa Goldoni, Palazzo Mocenigo e Museo di Storia Naturale. In questo caso, sarà obbligatorio acquistare l'intero turno di ingresso (10 persone) con almeno 5 giorni di anticipo sulla data scelta.

FENICE

Il teatro La Fenice riapre la sua attività lunedì, con un'intervista all'artista e scenografo Pier Luigi Pizzi, per i suoi 90 anni. L'intervista sarà condotta dal sovrintendente Fortunato Ortombina e sarà trasmessa in diretta Facebook alle 11. Ortombina indagherà la storia personale e professionale di Pizzi, a partire dagli studi di architettura al Politecnico di Milano per poi ricordare gli allestimenti e gli spettacoli che lo hanno reso un punto di riferimento assoluto per il teatro di tutto il mondo. Da giovedì 18, ci saranno quattro giorni di concerti (purtroppo senza pubblico) che saranno anch'essi trasmessi in diretta streaming sui canali YouTube, Facebook e Instagram del Teatro e che vedranno protagonisti l'Orchestra e gli artisti del Coro della Fenice. I quattro appuntamenti, in programma il 18, 19, 20 e 21 giugno 2020 alle ore 19, saranno una sorta di prova generale per la ripresa ufficiale della programmazione dal vivo con pubblico in sala, che avverrà nel mese di luglio. Sarà la musica dei veneziani a inaugurare la rassegna: l'Orchestra con Roberto Baraldi primo violino concertatore, eseguirà tre Concerti per archi e basso continuo di Vivaldi e il celebre Adagio in Sol minore di Albinoni.

TEATRI DI PROSA

Lunedì ripartono anche i teatri di prosa del circuito Teatro Stabile del Veneto con tre appuntamenti gratuiti in simultanea nelle piazze di Padova, Treviso e Venezia. A Venezia ci sarà in campo San Polo (alle 18.30) lo spettacolo Sotto la maschera dei comici Carlo & Giorgio, che per l'occasione saranno introdotti dalle voci della Big Vocal Orchestra e dei Vocal Skyline. Le prenotazioni via mail sono aperte già da una decina di giorni e i posti rimasti sono molto pochi. Per consentire al maggior numero di spettatori di assistere agli spettacoli, tuttavia, le serate verranno trasmesse in diretta streaming sulle pagine Facebook del Teatro Verdi di Padova, del Teatro Goldoni di Venezia e del Teatro Mario Del Monaco di Treviso.

CINEMA

Il multisala Img al Candiani di Mestre aprirà da lunedì con spettacoli al prezzo ridotto di 5,5 euro. Sarà presentata una rassegna di prime visioni ma ci saranno anche documentari tematici. Per quanto riguarda i cinema gestiti dalle Attività cinematografiche del Comune, l'apertura è prevista per la settimana successiva, da lunedì 22, sia a Venezia che in terraferma.

Michele Fullin

