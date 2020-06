JESOLO

Stagione turistica, cresce ancora l'interesse dall'estero. Mentre la città si prepara a varare l'applicazione J.Beach, che da domenica consentirà l'accesso alle aree libere attrezzate per i turisti giornalieri, Comune e associazioni di categoria continuano a ricevere richieste di informazioni da Austria, Germania e Svizzera. Testate giornalistiche, radio, emettenti televisive e tour operator, stanno continuamente chiedendo informazioni sui nuovi servizi avviati in spiaggia: dal distanziamento dei lettini alla sanificazione, senza dimenticare le prenotazioni degli spazi e la somministrazione di cibi e bevande direttamente sotto gli ombrelloni per evitare resse.

Diversi anche i giornalisti stranieri, soprattutto austriaci e tedeschi, che stanno arrivando in città per valutare in prima persona la situazione e realizzare servizi promozionali. Circostanza non di poco conto, vista la mancata apertura ufficiale dei confini con l'Italia. Ma a Jesolo, nelle ultime settimane, sono state gestite dall'ufficio stampa della Casa del Turismo, troupe di varie televisioni europee. Una situazione che si è ulteriormente accentuata negli ultimi giorni, soprattutto dopo il servizio del Gazzettino sui primi ospiti stranieri presenti all'hotel Cavalieri, una notizia che ha fatto letteralmente il giro d'Europa ed è stata rilanciata perfino dalla Bbc inglese.

INTERESSE CRESCENTE

Notevole l'interesse anche a Cavallino-Treporti, dove anche ieri i campeggi hanno accolto ospiti provenienti da Austria e Germania, che hanno voluto raggiungere ugualmente il litorale veneziano, ribadendo che i viaggi in Italia per il momento sono solo sconsigliati e non vietati. Per gli austriaci rimane, per ora, l'obbligo della quarantena al momento del rientro a casa, mentre in Germania il ritorno è stato definito senza obblighi ma il viaggio è per ora sconsigliato. «Dall'estero, soprattutto da Austria e Germania spiega il sindaco di Jesolo, Valerio Zoggia stiamo registrando un interesse crescente. Ogni giorno i nostri uffici ricevono richieste di informazioni da ospiti privati e tour operator, ma anche da giornali e televisioni austriache e tedesche che guardano con grande attenzione alla nostra città. Tutti ci dicono che vogliono tornare a Jesolo e che stanno attendendo la data del 15 giugno, giorno in cui dovrebbero riprendere liberamente i viaggi tra stati esteri. Lo stesso mi riferiscono gli operatori turistici che stanno ricevendo informazioni e prenotazioni. Gli ospiti stranieri vogliono tornare a Jesolo: sicuramente ci sarà un calo, ma le presenze non mancheranno». Sulla stessa scia anche Amorino De Zotti, albergatore e presidente dello stabilimento Manzoni che lo scorso weekend ha ospitato turisti francesi e ungheresi. «Le richieste ci sono conferma e le prenotazioni arrivano da tutta Europa. Dobbiamo essere ottimisti e avere fiducia, sarà un'estate di sacrifici, ma a settembre ci potrà essere un recupero. Dobbiamo restare fiduciosi e farci trovare pronti».

L'APPLICAZIONE

In questo senso va registrato che è ormai pronta l'applicazione J.Beach, che permetterà la prenotazione della spiaggia libera attrezzata nei consorzi e nell'area di piazza Brescia e della Croce rossa. A varare un sistema simile saranno anche Cavallino-Treporti ed Eraclea Mare. L'accesso sarà gratuito ma dovrà avvenire su prenotazione. L'applicazione, che è già scaricabile dalle piattaforme digitali, entrerà in funzione da sabato per le prenotazioni del giorno successivo.

