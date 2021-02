IL RISULTATO

VENEZIA Una giornata con notizie altalenanti, da Roma, tra soddisfazione e preoccupazione per la categoria dei ristoratori. Con il Comitato tecnico scientifico che dopo una posizione che sembrava spianare la strada (così avevano inteso gli esercenti) alla riapertura dei ristoranti anche alla sera, fatto salvo il coprifuoco alle 22, si è poi affrettato a precisare che «una rimodulazione dei pacchetti di misure potrebbe modificare l'efficacia nella mitigazione del rischio» e che la decisione definitiva spetta al Governo.

Il viceministro alla Salute Pierpaolo Sileri si è detto favorevole e ha auspicato, da parte sua, la ripartenza, ma da questo a prenotare la cena ce ne passerà ancora, di tempo.

In ogni caso a Venezia la notizia è stata accolta come una vittoria che parla anche un po' veneziano, perché la questione è stata posta in termini scientifici proprio dai rappresentanti di categoria della zona. Dopo mesi di trattativa Fipe Confcommercio e Fiepet Confesercenti sono riuscite a strappare uno spiraglio da parte del Comitato tecnico scientifico nazionale sulla proposta di valutare in modo differente i diversi profili di rischio all'interno del settore della ristorazione. Un modo per privilegiare, nell'ambito di un panorama estremamente variegato, chi ha a disposizione spazi e sedute per la consumazione di cibi e bevande rispetto a chi, questo spazio, non ce l'ha.

«Dopo un anno nel quale le nostre attività sono state costrette a rimanere chiuse o a lavorare in condizioni proibitive, ai tavoli istituzionali ci siamo evidentemente fatti portavoce del grande disagio del settore, ma abbiamo anche cercato delle soluzioni realistiche e tempestive, dimostrando che era possibile tornare a lavorare in sicurezza» spiega Emiliano Biraku, coordinatore Confesercenti per il centro storico.

«Ora ci auguriamo che il Governo che si sta costituendo in questi giorni, provveda nel più breve tempo possibile all'emanazione di un nuovo Dpcm per consentire di aprire a cena fino alle 22 in fascia gialla e durante le ore diurne in fascia arancione a chi ha spazi con tavoli - prosegue - Sarà un banco di prova importante per dimostrare da parte del nostro settore maturità e rispetto delle regole e chiediamo alle forze dell'ordine e alle amministrazioni comunali di darci una mano con i controlli in questa direzione».

Per Confesercenti, i nuovi criteri di valutazione segnano un cambiamento importante nell'approccio alla questione sicurezza nei pubblici esercizi. Dopo un anno da dimenticare, le imprese della somministrazione vogliono tornare a lavorare in sicurezza, con l'applicazione di tutti i protocolli già previsti a pranzo, ma che devono essere possibili anche a cena. Visto che il maggior introito proviene proprio dalle consumazioni in orario serale.

Soddisfatto anche Enrico Pancin, presidente Aepe, che si augura che il decreto, permanendo buone condizioni sanitarie, venga firmato e possa entrare in vigore in tempi rapidi, per dare un segnale di ripresa importante. «La soddisfazione - esclama - deriva dal riconoscimento della professionalità della nostra categoria. Erano mesi che si lavorava a fari spenti per ottenere che si dscitesse della questione, ora si tratta di prendere atto che il lavoro è più importante degli schieramenti politici, e bisogna fare presto per salvaguardarlo. Noi non vediamo l'ora di aprire. Ci appelliamo anche alle forze dell'ordine, perché ci siano i controlli all'esterno per evitare assembramenti. E ci auguriamo che la gente venga anche da fuori Regione per cenare a Venezia, la città è unica, la vita deve riprendere».

Raffaella Vittadello

