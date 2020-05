IL RISULTATO

VENEZIA Non si è arrivati a riaprire il trasporto pubblico locale a Venezia perché lo chiedono i social o perché la gente si lamentava del servizio (che effettivamente era diventato inadeguato dopo il 18 maggio). Si è arrivati a riaprire dopo aver valutato la situazione aziendale attuale e in prospettiva, con la presa in carico - da parte del Comune e degli amministratori del gruppo Avm - di un certo rischio d'impresa, poiché si tratta comunque di una perdita prevista di 39 milioni a bilancio. Ma si tratta di una perdita contingente e momentanea, che in un paio d'anni sarà possibile recuperare senza problemi per l'azienda.

CAUTELA PRIMA DI TUTTO

L'assessore alle Società partecipate, Michele Zuin è soddisfatto e commosso per il risultato ed è lui a spiegare come si è arrivati.

«Siamo stati cauti - afferma - perché avevamo la responsabilità di tremila posti di lavoro e con questa decisione ci siamo presi anche un certo rischio. Il risultato è comunque la somma di tanti fattori. Il primo è stato sicuramente l'attenzione al bilancio fin dal primo giorno di marzo e poi l'aver sfruttato i due mesi di cassa integrazione. Il servizio a marzo e aprile era stato drasticamente ridotto, ma sarebbe stato uno spreco enorme far andare i mezzi a pieno regime vuoti. Poi, come Comune restituiamo la cosiddetta manovra Zappalorto su biglietti e abbonamenti per residenti, saranno tre milioni. Infine, sulla base della ripartizione dei fondi statali abbiamo appreso che dovrebbero arrivare 15 milioni. Abbiamo fatto il calcolo a bocce ferme - continua l'assessore - per capire quanto può reggere in questo momento il bilancio di Avm. La risposta è fino a un terzo del capitale sociale, che è di 92 milioni».

SOTTO IL TERZO

Rimanere con la perdita sotto il terzo del capitale sociale significa la possibilità di continuare la gestione aziendale senza problemi.

«Le società di revisione - aggiunge Zuin - guardano anche i primi mesi dell'anno e il contenere la perdita di 21 milioni al 26 maggio a una stima di 39 al 31 dicembre significa garantire la continuità aziendale e anche a pagare la produttività 2019 ai dipendenti, che sarebbe stata bloccata dalla società di revisione nonché e tenere in piedi tutti i posti di lavoro».

Actv conta 2mila 650 dipendenti, Avm 150 e Vela 300 e la stima del mancato introito a fine 2020 si aggira sui 90 milioni.

FLESSIBILITÀ

Il gruppo rinuncerà a tre settimane di cassa integrazione di giugno e a 5 settimane tra settembre e ottobre.

«Rimettiamo tutti in servizio - spiega ancora Zuin - perché adesso è possibile e questo vuol dire aumentare i servizi. L'unica cosa che chiederemo ai dipendenti sarà un po' di flessibilità, a cominciare dalle ferie: è chiaro che non si potranno fare tutte fra luglio e agosto e poi anche flessibilità sui picchi, che potrebbero cambiare. Poco o niente, visto che si parlava di un anno di cassa integrazione al 50 per cento. Andiamo così incontro anche ai bisogni dei cittadini - conclude - e dei lavoratori».

